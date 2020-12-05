台鐵瑞芳至猴硐路段發生大片邊坡土石滑落，影響宜花東鐵路，雖然11月是旅遊淡季，不過受交通影響衝擊，花蓮旅宿業者陸續接獲來電「退房」，上午舉辦太平洋馬拉松，估少了1000人參賽，車站周邊民宿業者感受最深。

台鐵瑞芳至猴硐路段目前搶修中，預估8日清晨才恢復通行，不過因週末假日，加上花蓮今天上午舉辦大型馬拉松賽事，因此交通中斷消息傳出，昨晚旅宿業者陸續接獲遊客打電話詢問以及退房。

花蓮民宿協會理事長葉陳錦受訪表示，11月以後進入淡季，民宿多以散客為主，平日住房率不高，但週末都能有5、6成住房率，如今碰上北宜鐵路中斷，對旅宿業影響很大，目前退房狀況持續到8日，若未能搶通，退房恐持續。

今天上午花蓮有場大型馬拉松賽事，8000人參賽，不少參賽者選擇住在距賽事近的火車站周邊民宿，但昨天業者就接獲詢問退房，但希望引導遊客改以客運等替代，可是週末假日，遊客預期國5會塞車，交通時間難以預估，因此退房者不少。

至於以團客為主要客群的旅館業，影響不大。花蓮縣旅館商業同業公會理事長陳義豐說，團客因行程皆已預定，旅行社昨天很快的調整交通方式，改以鐵公路聯運接駁，或是遊覽車接運，目前沒有接獲退房狀況。

花蓮火車站電話今天被「打爆」，詢問退票電話不間斷，花蓮站長林德香指出，由於購票、退票旅客暴增，這兩天緊急調度人員，加開窗口為旅客服務。目前東幹線列車僅開到宜蘭，再往北必須在宜蘭轉乘國道客運，若是購買到台北的火車票但只坐到宜蘭，未乘區間可在一年內全額退費，但提醒出站時須蓋證明；若已購票無法搭乘，同樣是1年內全額退票，不收手續費。

(中時 )