司法院5日在法官學院國際會議廳，舉辦「大法官109年度學術研討會」，院長許宗力致詞時表示，今年大法官學術研討會以「科技、風險與人權保障」為主題，設定不同的子題，深入探討不同領域中，或因為科技發展，或因為風險管理必要，所產生的各種價值衝突，以及衍生的人權保障課題，對這些新興的法律問題，有充分的認識及掌握。

今年的研討會共有4個場次，第一場是以「從憲法觀點談數位時代資訊公開與個人資料保護之衝突與衡平」為主題，探討數位時代下，政府資訊公開與個人資料保護所產生的衝突關係，尋求各種衝突法益的最適實踐。

第二場是台大國發所副教授張兆恬以「醫學倫理、自主權與生存權保障」為主題提出報告，以「醫師協助自殺是否應合法化」的爭議問題為主軸，從比較法進行合憲性分析。

第三場則由交大科法所副教授江浣翠以「公共衛生、風險管理與基本人權」為主題的報告，從台灣的公共衛生監測現況出發，介紹公共衛生監測的相關議題，最後探討公共衛生監測處理風險上的問題及解決方法。

最後一場是以「食安風險與生存權及健康權之保障」為主題，由清大科法所副教授林勤富從健康權、生存權的角度探討近年台灣食品安全重大事件，並從聯合國經濟、社會、文化權利國際公約、一般性意見及特別報告官的報告，介紹「食物權」這個對於國內而言，較為新穎的人權概念。

(中時 )