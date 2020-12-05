大陸女星孫儷話題不斷，日前才因「一件衣服穿十年」被眾議，最近她成為考生的肖像題目，美貌卻被畫得面目全非，讓網友笑翻了！

網路近日流傳一支影片，原來孫儷成為某次美術考試的人物素描題目，要求考生要在3個小時內，將她畫得「比例準確、自然，頭頸肩生動」，沒想到在兩名考生的筆觸下，孫儷的容貌逐漸崩壞，一幅面目猙獰，另一幅逐漸猿化，幾乎快認不出畫的到底是誰。

孫儷被兩名考生畫得四不像。（圖／微博）

許多網友看到孫儷被畫醜，忍不住留言調侃，「鈕鈷祿甄嬛變鈕骷髏甄嬛」、「就這樣，甄嬛入宮海選就得被刷，全劇終」、「不敢說維妙維肖，只能說毫無關聯」、「果郡王看了直搖頭」等，而「孫儷被黑得最慘的一次」也登上微博熱搜。

孫儷雖然貴為大明星，卻保有節儉的個性，最近曬出與自己海報合照的自拍，被網友發現身上穿的羽絨衣，居然是十年前就穿過的，連經紀人郭思都受不了，轉發該則貼文，霸氣地說：「可以給孫儷買一件新的羽絨服，我來買單！」

(中時新聞網)