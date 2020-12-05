政府將開放美國含萊劑豬肉進口，連帶使日本福島5縣市食品進口議題受到矚目，駐日代表謝長廷日前返台，昨在臉書條列返台12項工作，其中待辦事項第一項就是日本「東北食品解禁與否的資訊」，引起關注。對此，民眾黨立法院黨團總召賴香伶表示，謝長廷身為駐日代表，應該要有核食相關縣市安全進展評估及分析報告，呼籲政府要審慎評估及溝通，不要再像開放萊豬突然宣布，造成社會對立。

針對台灣是否開放日本核實進口議題，賴香伶表示，政府事前應該要有清楚分析報告進行評估，不能一昧只為加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）等國際經貿組織為考量，損害國人健康去交換，應該先具體提出是否有十足把握現況及消除安全疑慮，不該為特定目的而開放核食進口。

針對萊豬、核食等開放進口議題，賴香伶認為，執政黨對於經貿困境突破決策模式很像，都先放風向球，接著很快透過總統職權行使公布，呼籲執政黨不要為政治目的，做出決策前刻意隱晦不談，宣布後造成恐慌及對立。

賴香伶表示，民眾黨已經提案修食安法第15條，要求政府公布相關劑量規範，必須送交立法院審議，而同意權回歸國會，不要再繞過國會審議，相關修法是讓國人疑慮風險評估法制化，從開放萊豬進口就可看出法制面不足、管理面輕忽，唯有修正法規，才能落實過會監督，也消除政府黑箱作業的疑慮。

身兼黨主席的時代力量立委陳椒華表示，時力長期主張沒釐清健康疑慮前不能開放，態度很清楚，所以不贊成政府貿然開放日本核食進口。

(中時 )