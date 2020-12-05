由施易男、杜滿生、羅美玲、鍾琪與陳彥廷主演舞台劇《大寶神珠》，上週在桃園首演口碑爆棚，舞台上真實呈現出海尋寶船，也運用大量舞台效果呈現海底龍宮，視覺滿分。羅美玲劇中分飾天女、公主、乞丐三角，在短時間迅速轉換服裝、造型，連自己都戰戰兢兢，演完直呼「公主好難當」，此外她的5歲大兒子「小吉羊」，也驚喜加入演出「小乞丐」。

演員橫跨老中青三代，最長70多歲，最小就屬5歲的「小吉羊」。他從排練時就跟劇場大哥哥、大姐姐一起玩，羅美玲直呼：「羊羊真的是開心做自己，連謝幕他還想翻跟斗，一點都不怯場」，也決定尊重兒子的想法，想演出就讓他一起參與，更笑說兒子人生首演「居然不是幼兒園的成果發表，是在正式的售票舞台上」。

羅美玲這回首度在舞台上吊鋼絲，為了完美演繹「從天而降」情節，特地在3個月內瘦9公斤，搭檔施易男虧她從「大嬸寶珠姨」變身「大寶神珠妹」，不過也心疼她：「你是不是都沒在吃東西？不要再瘦了」！羅美玲則樂得喊：「因為我努力在瘦身！」

羅美玲透露，演出前有請技術人員讓她早點上去適應「高空換氣」，而在飛天過程要兼顧唱歌，是她認為最困難的地方「相較於站穩在地面上使力，懸在半空中真的吃力很多。」不過她沒多餘時間害怕，只能專注歌唱時呼吸，以及飛天過程唯美，更感謝老公Terry這些年幫助她核心訓練，讓她掌握飛天時靈活優美姿態。《大寶神珠》明年1月起將在台南、台中、高雄巡迴演出，購票請洽兩廳院售票系統。

羅美玲（左）與施易男演出舞台劇《大寶神珠》首演大獲好評。（夢蓮花文藝基金會提供）

羅美玲為吊鋼絲激瘦九公斤。（夢蓮花文藝基金會提供）

(中時 )