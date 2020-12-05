今年10月一名28歲女生產完，經醫生評估後，便施打賽諾菲疫苗，不料，卻開始發高燒至38.5度，甚至心跳破140而倒地休克，送往醫院後，醫師判定為「急性心肌炎」，緊急插上葉克膜續命，須等待換心。不料，他的丈夫陳先生在臉書指出妻子已過世，他悲慟寫下「2020年是我最開心的一年也是我最痛心的一年」。

回顧整起事件，這名28歲的女子於9月6日生產，相隔一個月後，也就是10月5日赴醫院施打流感疫苗，但就在施打6日後，妻子便發高燒至38.5度、心跳也突破140倒地休克，10月9日送往輔大醫院急診。丈夫表示「施打前，醫生都有看病例，並表示沒問題。」豈知，妻子卻插上葉克膜、洗腎，甚至還發出病危通知，住進加護病房，須等待換心才能夠續命。

陳姓丈夫在臉書上回憶與妻子的甜蜜時光，令人不捨、鼻酸。（圖／翻攝自臉書）

據《東森新聞雲》報導指出，這名女子的丈夫陳先生4日於臉書發文透露，「妻子已經到天堂去當個快樂小天使」。臉書滿滿都是與妻子在一起9年的甜蜜時光。

他悲慟表示，當時妻子雖身體不適，但仍掛念著剛出生的女兒，「妹妹有在哭嗎？ 妹妹誰在顧？」醫院發出妻子病危通知時，當下他整個人崩潰痛哭，經醫生搶救後告知，「妻子已經裝上葉克膜和接受洗腎」。對此，他相當自責「真的很痛很痛，有時候常常想，是我的錯我沒有把妻子照顧好。」

文中還透露，2日下午醫師就曾向他表示，妻子狀況很不好，要他有心理準備。面對如此大的打擊，他緊牽著妻子的手，並在她耳邊輕聲說「老婆，辛苦了，如果妳累了，妳也努力過，那就好好的休息。」

直至3日妻子離開了，陳先生才真正感受自己已完全失去她，文中字字句句都感受到他的椎心之痛，「再幫妳抹去最後一滴眼淚，沒有病痛的離開，再叫妳一聲：老婆！不會痛了，跟著佛祖菩薩去修行，請妳不要擔心我跟妳的寶貝，我會照顧好女兒！」

(中時新聞網)