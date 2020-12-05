美國製藥大廠輝瑞（Pfizer）表示，由於原料供應鏈出現問題，導致今年新冠疫苗出貨目標已被迫砍半到5千萬劑。一名參與疫苗研發計畫的人士透露，鑒於部分初期獲得的原料無法符合標準，雖然他們已在加緊修正，但想要達成年底目標卻已沒有足夠時間。不過輝瑞並沒有指出是哪些原料出現短缺。

輝瑞發言人聲稱：「擴大原料供應鏈所需時間比預期久」，加上「臨床試驗結果出爐也比預期晚」，這些突發情況都促使該藥廠把今年全球疫苗出貨目標，從1億劑降至5千萬劑。

不過它也強調，2021年仍可如先前預期出貨13億劑。

輝瑞與德國製藥業者BioNTech合作研發的疫苗，日前已獲得英國主管機關核准，成為西方第一個開始接種該疫苗的國家。預料美國當局本月稍後也將批准，並可望在年底前就可以開打。此外美國生技藥廠莫德納研發的另一款疫苗也已申請緊急使用授權，有機會在耶誕節前開始出貨。

輝瑞表示，根據第三期臨床試驗結果顯示，其疫苗對新冠病毒的防護力高達95％。

面臨疫情捲土重來並再度席捲全球，全球藥廠與生技業者現今正加快疫苗開發腳步。統計資料指出，截至12月2日為止全球因疫情喪生累計將近150萬人，其中美國死亡病例就高達27萬人。

在以往的疫苗生產計畫，製藥大廠通常都會等到主管機關核准後才會採買原料、建立生產線與供應鏈。消息人士指出，由於輝瑞從未使用mRNA（訊息核糖核甘酸）技術生產疫苗，因此當疫苗還在研發階段時，它已在3月就開始設立供應鏈，該做法在過去是前所未有。

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(中時新聞網)