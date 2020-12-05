歌手郭靜從2007年出道，唱紅《我不想忘記你》、《下一個天亮》等膾炙人口的歌曲，也擄獲一票粉絲支持，不過出道以來整形傳聞纏身的她，更被爆料住進台北醫學大學整形外科病房，立刻引發網友議論。

郭靜出道以來整形傳聞纏身，鼻子及下巴都被網友質疑動過手腳，不過她也屢屢喊冤否認，強調鼻子、下巴都是與生俱來，堅稱從未「進廠維修」過，不過近來卻被爆料住進台北醫學大學整形外科病房，根據《三立新聞網》報導，郭靜經紀人證實有住院，不過是去年打排球導致手部骨裂開刀，但復原狀況卻不如預期，因此再次住院動手術。

此外經紀人透露郭靜這次住院，是去做截骨矯正手術，昨天已經出院返家休養，復原狀況也相當良好，預計周一就能復工，希望所有粉絲不用擔心，也間接否認郭靜「進廠維修」一事。

剛過40歲生日的郭靜自稱單身5年，更透露上一段戀情與圈外對象曖昧2、3個月，無奈價值觀不同只好告吹，至於被問到會否考慮凍卵？郭靜自認年紀不小，如果有小孩可能也沒辦法好好教她，似乎透露出生子已經不在人生計畫中。

(中時新聞網)