曾是「邵氏女星」之一的林秀君，在TVBS、愛奇藝《粉紅色時光》中飾演教育界女強人「邱淑嫻」，與單承矩飾演的「何皓東」表面上為人人稱羨的銀色夫妻，殊不知婚姻其實早已觸礁。在第四集劇情中，兩人到高級餐廳慶祝結婚紀念日，因一言不合皓東獨自離去，留淑嫻一人在餐廳。

林秀君憶起這場戲感嘆說：「婚姻中有時吵吵嘴才有助於彼此了解，像浩東跟淑嫻，就是缺乏溝通、不面對，事情是會放在肚子裡發酵的。」她與導演老公丁仰國結婚多年婚姻美滿，她笑說：「其實有時候也會不開心，但想想老公這些年來很顧家、貢獻良多，這樣就夠了！而且期望不要太高，失望就不多。」

林秀君表示，自己沒有過紀念日的習慣，第一年結婚紀念日老公花了5千元買了一大束花，還被她臭罵：「買一隻就好了，幹嘛買那麼大束，浪費！」就再也沒有結婚紀念日了。她說自己其實連生日都懶得過，但剛好老公生日是聖誕節：「這日子想忘記也難，當天兩人會出去吃個飯慶祝。」但做先生的也沒怠慢，仍會在林秀君生日時送她禮物或紅包。

劇中淑嫻還遇到了很嚴重的婆媳問題，林秀君則透露自己很幸運沒有婆媳問題，妯娌關係也很融洽：「婆婆很善良，大姑還跟我說過：『你有什麼跟他說不通的都告訴我，我來跟他說。』不過到目前為止還沒請她出馬過。」《粉紅色時光》每週六晚間10點在TVBS 42頻道以及愛奇藝同步播出；每周日晚間9點於 MOD TVBS 精采台播出。

邱淑嫻（林秀君飾）和何皓東（單承矩飾）到餐廳慶祝結婚紀念日。（TVBS提供）

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