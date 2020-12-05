最新現場！現場泥流湧出 工人、怪手緊急撤離 搶修作業停擺！（吳康瑋攝）

最新現場！現場泥流湧出 工人、怪手緊急撤離 搶修作業停擺！（吳康瑋攝）

受東北季風影響，北台灣雨勢不斷，台鐵瑞芳至猴硐之間的路段，因連日的豪大雨，於4日發生大規模走山事件，導致東西交通完全中斷，現場可以看到有不少挖土機挖不停，但台鐵宜蘭工務段段長李建勳指出，路段土石已鬆動，但因為大雨不斷，不時會有大雨降下，會讓原本已經很軟的土石繼續鬆動，所以邊挖要邊觀察，目前因泥流湧出，工人、怪手將暫時緊急撤離，待天氣狀況穩定一點，才會繼續工程，希望減少影響民眾的時間。

上午大雨不斷，搶修現場非工作單位人員不能進入，但可以看到數台怪手來來回回，不斷進行挖掘，現場可以發現整個山頭都禿成一片，滑落的土石約有30米，有很多挖土機持續作業，一名工人受訪指出，現場約有60多人，輪流持續動工，希望盡快搶通。

台鐵指出，對號列車部分，樹林往宜蘭、花蓮、台東列車，樹林=宜蘭間停駛，另因編組運用關係全線停駛有1.樹林=台東72、642、402、410，樹林=知本418次。2.樹林=花蓮74、605、206、212次。3.蘇澳=樹林261次；區間車部分；台北開往宜蘭方向區間車行駛到瑞芳，宜蘭開往台北方向區間車行駛到猴硐；支線：平溪線、深澳線停駛。

台鐵局指出，宜蘭線12公里＋223公尺處，天雨邊坡崩塌搶修，並於5日12點公佈最新進度，首先從5點15分開始，現場持續大雨，土石清除作業已可從公路側觀察到崩塌裂縫，據挖土機操作員回報，因大雨土壤成泥漿，天亮後，將視風雨情形，派空拍機拍攝，以利分析。

台鐵強調，接著待8點30點，現場持續大雨，挖土機操作員發現有泥流現象，為維人員安全，先行撤離，目前現場將待大雨稍微歇止，將持續加速進行山坡鬆動及坍方土石清挖作業。

(中時 )