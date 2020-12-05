北台灣連日大雨，台鐵新北市瑞芳站至猴硐站西正線12公里處4日發生大面積坍方，造成北迴深澳宜蘭平溪線中斷，預估4天才能逐漸恢復；坪林行控中心副主任鄭印淞表示，車潮於今（5日）上午7時許湧入國道5號，目前全線黃線，平均時速可達60至80公里。
鄭印淞表示，一早高速公路局即擔心因台鐵中斷，會有大量車潮湧入國道5號，車潮於今（5日）上午7時許湧入，但車行狀況良好，相當順暢，每小時約有2400輛車次，平均時速可達60至80公里，僅有雪隧內及部分路段可能會降至40至60公里。
(中時 )
北台灣連日大雨，台鐵新北市瑞芳站至猴硐站西正線12公里處4日發生大面積坍方，造成北迴深澳宜蘭平溪線中斷，預估4天才能逐漸恢復；坪林行控中心副主任鄭印淞表示，車潮於今（5日）上午7時許湧入國道5號，目前全線黃線，平均時速可達60至80公里。
鄭印淞表示，一早高速公路局即擔心因台鐵中斷，會有大量車潮湧入國道5號，車潮於今（5日）上午7時許湧入，但車行狀況良好，相當順暢，每小時約有2400輛車次，平均時速可達60至80公里，僅有雪隧內及部分路段可能會降至40至60公里。
(中時 )
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