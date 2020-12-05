北台灣連日大雨，台鐵新北市瑞芳站至猴硐站西正線12公里處4日發生大面積坍方，造成北迴深澳宜蘭平溪線中斷，預估4天才能逐漸恢復；坪林行控中心副主任鄭印淞表示，車潮於今（5日）上午7時許湧入國道5號，目前全線黃線，平均時速可達60至80公里。

鄭印淞表示，一早高速公路局即擔心因台鐵中斷，會有大量車潮湧入國道5號，車潮於今（5日）上午7時許湧入，但車行狀況良好，相當順暢，每小時約有2400輛車次，平均時速可達60至80公里，僅有雪隧內及部分路段可能會降至40至60公里。

台鐵瑞芳猴硐路線中斷 花蓮車站湧現退換票人潮
元旦北花線國道客運來回僅400元 票根可享租車及轉乘優惠

(中時 )

#公里 #國道 #車潮 #台鐵 #時速