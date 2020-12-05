總部在桃園的春虹建設機構董事長黃正園，看好高雄和台南的房市，10年來，在南台灣推出10個建案，春虹旗下由二代黃宗元領軍的蝴蝶建築團隊春園建設，今年在88快速道路生活圈推出的「首綻」預售大樓，5日舉行動土典禮，董事長特助黃宗元表示，明年將再南台灣推出4個建案，總銷合計約50億元。

位於高雄88快速道路生活圈的「首綻」預售大樓，5日舉行動土典禮，由桃園春虹建設機構旗下的蝴蝶建築團隊二代、董事長特助黃宗元、市議員李眉蓁、以及鑫銳開發副總經理李瑞勤等人共同主持。

黃宗元5日受訪指出，總公司在桃園的春虹建設機構，由董事長黃正園創辦，30多年來，已在全省推案超過12000戶，現階段，則更加重視、並加強南台灣的市場發展與開發步調。

他說，春虹建設機構2020年已在高雄推出「首綻」和「捷靜A+」等3個住宅建案，其中的「首綻」住宅大樓，由他領軍的蝴蝶建築團隊春園建設主導，春虹建設機構2021年將推出高雄美術館鼓山國中案、高鐵左營站案、小港「捷靜A+」二期、以及「捷靜A+」三期等4個建案，總銷合計約50億元，春園建設也將主導其中幾個建案。

對於政策打房，黃宗元表示，春虹建設機構以興建自住宅為主，因此，影響不大，未來的推案策略，仍然鎖定自住宅和首購宅市場。

鑫銳開發副總經理李瑞勤指出，位於鳳山區過埤路67號旁，屬於88快速道路生活圈的「首綻」住宅大樓，基地面積1166坪，總戶數200戶，規劃產品為2到3房，每房坪數從25.6坪到35.6坪，每戶開價18萬到21萬元。

他說，這是蝶建築團隊的春園建設，進軍高雄立下的第一支旗幟標竿，從選地、規劃、設計，全案由黃宗元特助一手規劃，以交通便利、區位生活優勢等作為訴求，並鎖定首購族和自住客。

(工商 )