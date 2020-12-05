新北市蘆洲近年在房價親民、交通便利帶動下，除了吸引不少台北客移居，同時也是年輕北漂族的購屋熱區，受房市需求熱度持續升溫，台灣房屋將在蘆洲區再展加盟店，由經營蘆洲房仲市場十年經歷的蔡雨農，率領一群專業與衝勁滿滿的年輕團隊，成立台灣房屋蘆洲民族特許加盟店，為地區民眾帶來最高品質的房仲服務。

台灣房屋蘆洲民族特許加盟店於12月5日隆重開幕，台灣房屋加盟事業總部總經理林培雯蒞臨開幕現場時表示：「蔡雨農最早在台灣房屋徐匯捷運加盟店由新人做起，後來擔任店長七年，在蘆洲房市經營長達十年，對於當地行情、產品趨勢都相當熟悉；同時，蔡雨農店東有身為房仲的堅持，一路走來他用心服務，協助過的客戶不計其數，即便身分升格為加盟店東，對客戶的堅持也絕不會改變。」

同時，林培雯總經理對蔡雨農店東讚譽有加，她說：「從基層打拼起的蔡店東，不僅明白創業的辛苦，也深知對一般人來說，買房成家有多麼不易，因此碰上不同客戶，他總能用多一分同理心去認真看待；便曾有一對想成家的年輕夫妻，因出價預算有限，最後已經四處碰壁，沒有同業願意服務，但蔡店東知道後卻挺身而出，竭盡所能去幫助他們，不僅花費一年四處奔走開發物件，最後更代表買方，與屋主上演議價馬拉松戰，從夜晚拉鋸到白天，耗費近十小時才順利成交，這樣盡心卓越的服務態度，正是台灣房屋所自豪「高品質房仲」精神的最佳代表！我們很榮幸歡迎這樣有熱誠、追求完美服務標準的加盟夥伴，成為我們的一家人。」

而近年蘆洲能快速發展，台灣房屋蘆洲民族特許加盟店蔡雨農指出，除了與北市相鄰的地利之便，房價親民是主要關鍵，尤其相較蛋黃區動輒5、6字頭，蘆洲卻僅要2~3字頭，相差僅一半的價格，加上捷運新蘆線繞行與64快速道路迅速連結北市與新板地區，交通機能便捷、社區生活機能優渥，自然吸引不少台北客移居，據他觀察，近年松山、士林及等地的購屋族，便佔了來客量約4成之多，且隨著北市房價逐年攀升，比例還有成長的趨勢。

對於蘆洲房市發展，蔡雨農也分析，目前蘆洲中古屋市場，尤以10-25年的大樓、華廈等自住型產品，已逐漸出現供不應求的情形，主因仍與當地多自住族群，房子一般持有時間較長，整體中古屋的釋出量並不算高；因此除了選擇新建案，地段、機能佳「A級物件」，往往釋出後，短時間內就有三、四組買家跟著出價，加上未來還有環狀線北環段進駐，與捷運新蘆線的徐匯中學站共構，為區域房價挹注動能，預計在買氣持續升溫下，房市將迎來一波黃金期。

(工商 )