民視八點檔《多情城市》收視再創新高，3日平均收視5.11，最高一分鐘6.28，劇情最高點落在張家瑋飾演「文真」拉著賴慧如飾演「慧君」，要去看劇裡老公「加堯」黃文星跟誰到飯店開會，意外的「女女吻」也吸引197萬名觀眾收看。

張家瑋透露，先前在《多情》劇中就和賴慧如有吻戲，第一次是不小心吻到，第二次是為了不讓老公發現正在跟監，因此主動拉賴慧如來親。回憶過去拍戲吻過許多男星，張家瑋笑說賴慧如是她首位挑戰「女女吻」，雖然這場吻戲一次ok，但其實開拍前，賴慧如緊張到嘴唇不敢嘟上，因為看到張家瑋很認真要親，就忍不住笑場，第二次拍攝時，正當兩人順利親吻後，賴慧如才一起身就笑場，現場還中斷拍攝。

賴慧如解釋頻頻笑場原因，原來是拍吻戲前，兩人特地請化妝師補強口紅顏色，由於她嘴唇比張家瑋厚實，親了一次之後，張家瑋的嘴整圈都是賴慧如的口紅印，滑稽模樣讓她笑不行。張家瑋則讚賴慧如的嘴唇「好像沙發，又厚又軟」。兩人得知吻戲創收市新高，興奮地說如果收視再創新高，就吃大蒜後再吻給大家看。

張家瑋飾演「文真」拉著賴慧如飾演「慧君」，要去看劇裡老公「加堯」黃文星跟誰到飯店開會，為避免引起懷意，立刻上演「女女吻」。（民視提供）

張家瑋（右）強制女女吻，讓賴慧如瞬間驚慌。（民視提供）

(中時 )