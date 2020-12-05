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中央流行疫情指揮中心今日公布國內新增3例新冠肺炎境外移入病例(案692至694)，分別自愛爾蘭、德國及印尼入境。其中的愛爾蘭入境女子，是在檢疫期滿，自覺曾有嗅覺異常，經檢驗後才確診，另一名印尼返台的男子，則是在檢疫期滿後，自費採檢才發現染疫。截至目前，國內共累計693例確診案例。

指揮中心發言人莊人祥指出，案692為本國籍30多歲女子，去年7月至愛爾蘭就學，於今年11月19日返臺後至防疫旅館居家檢疫，入境時自覺輕微喉嚨癢，11月23日症狀改善，11月25日接獲通知其愛爾蘭友人確診，才自覺有嗅覺異常情形，自行通報衛生單位，經安排採檢為陰性，惟個案表示嗅覺異常狀況未改善，經再次採檢，今日確診。

莊人祥表示，女子是在檢疫期滿後接獲陽性通知，自主健康管理要求的戴口罩，大部分時間都有做到，但是和家人交談的時候則忘記帶。目前已匡列接觸者共10人，其中1人居家隔離，另 9人自主健康管理。

案693為德國籍30多歲男子，於11月29日來台探親，入境無不適症狀，且持有72小時內COVID-19核酸檢驗陰性報告，入境後至防疫旅館居家檢疫。男子自述11月28日於德國曾接觸COVID-19確診個案，12月3日開始出現頭痛、畏寒、流鼻水等症狀，經衛生單位安排就醫採檢，於今日確診。由於個案發病為居家檢疫期間，且就醫時接觸之相關人員均有適當防護，故無須匡列接觸者。

案694為本國籍30多歲男子，今年8月中旬赴印尼工作，於10月12日起陸續出現疲倦、發燒及腹瀉等症狀，並於10月21日自覺已恢復，11月8日入境後，進行居家檢疫，檢疫期間無不適症狀；12月2日因需返回印尼工作，故進行自費採檢，於今日確診(Ct值34)。目前已匡列接觸者共6人，其中3人居家隔離，另3人自主健康管理。男子大部分時間都有戴口罩，但接觸家人時沒戴，因此家人被安排居家隔離。

指揮中心統計，截⾄⽬前國內累計112,412例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含110,417例排除)，其中693例確診，分別為601例境外移入，55例本⼟病例，36例敦睦艦隊及1例不明；另1例(案530)移除為空號。確診個案中7人死亡，574人解除隔離，112 人住院隔離中。

(中時新聞網)