李友廷日前推出首張專輯《如果你也愛我就好了》，同時宣布明年一月舉辦「如果你也愛我就好了2021 Live Tour」，分別在台北、台中及高雄開唱。門票今（5日）中午開賣，台北場1200張門票一分鐘內火速完售，李友廷得知消息直呼「超開心」，坦言開賣前非常緊張，如今完售後就有更多動力籌備，承諾絕對會用最棒的live回饋大家。

李友廷此次接下演唱會音樂總監一職，但碰到如火如荼展開的宣傳期，每天都有滿滿行程，一個月內就跑了超過50個通告，他直言有些分身乏術，笑說：「發片前做音樂時是精神折磨，現在每天滿滿通告是肉體折磨。但是，我還滿享受這種折磨的。」

李友廷還在通告中獻出許多「第一次」，包括第一次參與驚喜求婚計畫，以「幫求嘉賓」的身份演唱〈直到我遇見了你〉，他坦言有被現場氣氛感染，好在拿出專業的一面hold住了自己滿溢的情緒；另外，李友廷也在宣傳通告裡首次和娃娃 魏如萱合唱〈誰〉。

(中時 )