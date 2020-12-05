填飽肚子先，牛排館竄火，顧客堅持「再吃一口」。（中天新聞）

台中美村路上一家牛排店，今凌晨兩點多起火燃燒，疑是廚房內配電盤短路所致，當黑色濃煙竄出時，大家都忙著逃生，竟有一名顧客淡定的坐在位置上，拿起刀叉堅持要再吃一口牛排，讓人看了都替他捏把冷汗。

據《中天新聞》報導，台中市美村路上一家牛排店，於今日凌晨2時起火燃燒，疑是廚房內配電盤短路，一瞬間就竄出火蛇，店內當時有約10名顧客，大家都忙著逃生時，卻有一位客人無視消防車的笛聲與亂竄的濃煙，淡定的坐在位置上，拿起刀叉堅持再吃一口牛排。與店外危急的狀況相比，簡直是兩個世界。

而當時淡定在餐廳內用餐的顧客則說，事情發生的時候，他剛好背對著廚房，正低頭吃著牛排，因此沒有察覺異樣，且剛下班肚子真的很餓，一定要吃點東西啊！

牛排店老闆發現火勢之後，立刻就拿出滅火器，試圖要撲滅火勢，但眼看效果不佳，便趕快請客人幫忙聯繫消防隊救火，並緊急疏散店內的顧客，最後再匆忙帶著愛貓抱逃生，後經過一小時的搶救，火勢順利撲滅，但一樓店面卻早已被燒毀，所幸火勢沒有擴大延燒到其他住家，也沒有人受傷。

(中時新聞網)