日前信功肉品遭到屏東縣進行消防安檢，因為時間點敏感，遭到外界批評是否是政府刻意「查水表」，而對此，屏東縣政府提出「三大理由」，表示該檢查主要是因為信功主動申請，且有民眾進行檢舉，所以進行；但對於屏東縣政府所謂的「理由」，李正皓直呼根本就破綻百出。

行政院長蘇貞昌與立委講萬安在立院進行質詢應答時，蘇院長曾提到位於屏東的信功肉品相當支持政府目前的豬肉進出口政策，但當晚信功就發出聲明稿澄清，並表示不支持萊豬進口相關政策，直接打臉蘇貞昌，未料屏東縣消防局隨即至信功廠房「例行檢查」，引發外界批評這根本就是在「查水表」。

對於質疑，屏東縣政府表示，信功公司是列管的甲類以外工作場所，依規定在兩年內必須辦理消防安全檢查一次，上次的檢查日期為107年的11月20日，至今已經滿2年，本來就應該進行例行檢查；而且在11月27日信功就已經主動委託消防設備公司提出例行檢修的申報，消防局同仁發現有缺失，並且排定時間前往現場檢查；而在12月2日檢查當日，縣府剛好接獲1999民眾來電針對信功的消防安檢’勞動條件不合規定的檢舉，信功也表示當天有空可以接受檢查，所以才在當日約定前往進行消防安檢。

但對於屏東縣政府所提出的3個理由，時事評論員李正皓相當不以為然，他在政論節目「關鍵時刻」中表示，這3個理由根本就破綻百出，首先，屏東縣政府表示距離上次進行消防安檢的日期已經過去兩年，但是在屏東的肉品相關業者有幾千家，該消防安檢的查法主要是「抽查」，怎麼可能這麼剛好就在此時抽到信功還進行安檢？有這麼剛好嗎？

第二個理由屏東縣政府表示這次安檢是信功主動進行申請，但李正皓指出，屏東縣政府所提供的「申請書」上寫的申請時間為11月27日，先不說在27日以前有提出申請的公司到底檢查完沒，照我們的認知而言，27日是禮拜五，28、29日是六、日公部門放假，所以縣府在30日收件後就開始火速辦理，在12月2日「剛好在打臉院長的隔天遭到安檢」，公部門什麼時候變得這麼有效率？

而縣府稱有民眾撥打1999進行檢舉，李正皓更是嗤之以鼻，他表示該檢舉電話根本就不成立，該電話內容已經被人公布，檢舉民眾沒有提供在該公司的打卡紀錄、沒有提供薪資單，僅提供聯絡電話，但如今這個電話打過去被發現根本就是假電話！

李正皓表示，每個人都跟公部門打過交道，到底甚麼時候他們這麼有效率過了？發出公文後放兩天假，然後再隔兩天馬上跑完行政程序，第五天準時來安檢，這很明顯就是「特事特辦」，是針對性的安檢，而所謂的「特事特辦」，就叫做「查水表」！

(中時新聞網)