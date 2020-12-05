老翁從太平區騎了3個小時腳踏車，要到南屯區就醫，騎到永春東二路與文心南五路口時，被強風不慎吹倒後跌倒在路邊。（民眾提供／盧金足台中傳真）

台中市一名林姓老翁，從太平區騎了3個小時腳踏車，要到南屯區大墩路上的診所就醫，但因騎車時間過長，加上年齡已73歲，騎到永春東二路與文心南五路口時，被強風不慎吹倒後跌倒在路邊，正巧於附近巡邏員警發現立刻下車協助，並確認老翁的身體狀況，見到老翁跌倒右膝蓋受傷鮮血流出，馬上緊急連絡消防隊到場為他包紮傷口。

台中市政府警察局第四分局南屯派出所警員曾義欽、陳滕逸日前擔服巡邏勤務，下午四時許於南屯區永春東二路與文心南五路口，發現一名白髮蒼蒼的老翁，因騎腳踏車體力不支跌坐在路邊，右膝蓋上還有因跌倒的傷口，員警立即緊急聯絡消防隊到場包紮。

老翁因不想麻煩警察幫忙，本來還打算繼續騎腳踏車到大墩路上去看診，後來經員警一番苦心勸阻下，才終於願意搭計程車就醫。

南屯派出所所長江松泳表示，民眾運動或外出應注意自身健康及體力狀況，避免運動過度負荷過大發生危險，另外，到不熟悉的環境應時刻注意天候及當地交通狀況，才能平安快樂返家。

(中時 )