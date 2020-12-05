時代力量台南黨部5日下午在台南東區舉辦募款感恩餐會，邀請支持者、環保團體相挺。出身台南的新任黨主席陳椒華今日也出席餐會，並喊出將深耕2022年台南地方選舉，鎖定原台南市區及永康區，以拿下5席議員席次為目標。

時代力量台南黨部成立至今已超過3年，今日（5）首度舉辦大型募款感恩餐會。陳椒華提到，2022年要超前部署，目前已鎖定安南區、北區和中西區、東區、安平區和南區、永康區，並稱一定會推出候選人，「預計明年初開始訓練、勤跑基層。」而目前時力現任僅永康區林易瑩1席。

針對2022年選舉是否有新的打法、做出差異性？陳椒華坦言，其實時力與其他政黨還是有些區隔，雖然在主權議題上、立場也許相似，但針對民生議題、環保議題、居住正義等方面，皆經營已久，且近日包括餘屋貸款、境外公司炒作不動產等，也都是時力率先針砭、批判的議題。

陳椒華指出，目前時力黨員約2000餘人，台南地區則約200至300人，希望人數上可以突破，也盼能募得至少300萬以上的經費，以供法案研究、會勘等用途，同時也將畫分部分經費，給尚未正式成立黨部的縣市。

今日募款餐會席開約23桌，吸引不少聲援者、黨員、環保團體參加。有趣的是，陳椒華因名字與歌星陳淑樺字形相似，時常被叫錯，今日也將錯就錯，在餐會現場演唱陳淑樺經典歌曲《夢醒時分》，炒熱現場氣氛。

(中時 )