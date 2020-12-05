由中國武當道教太玄法師協會與玄奘大學合辦的第一屆「玄門」宗教文化研討會，今（5）日在台中好運來洲際宴展中心3樓登場，來自中部大學院校19位學術界人士熱烈參與，可謂盛況空前。

今日「玄門」宗教文化研討會邀請宗教學者、具實務經驗的神職人員共同出席，有中洲科技大學、玄奘大學、逢甲大學、輔仁大學、中正大學、南華大學、嶺東科技大學、吳鳳科技大學、國立台中科技大學、國立空中大學等大學院校，包括校長、教授、講師、博士研究生等19位學術界人士參與。

現年77歲中國武當道教太玄法師協會創會長蕭道賢，29歲開始接觸道教，經歷楊朝潤大師及徐芹廷教授指導；1989年到中國拜武當山道教協會會長王光德為師；去年更以76歲高齡，獲取為玄奘大學宗教與文化學系碩士班研究生，希望未來能為宗教界做出更多的貢獻。

蕭道賢表示，中國武當道教太玄法師協會，在一群關心宗教文化，致力道教學術推廣的法師及同道努力下，至今已邁入第16年。

今年歲次庚子年，舉辦三合聖會（自11/29起至12/7）奉旨敕行，包括有「祈安九皇禮斗道法科醮演揚法會」、「第一屆 玄門宗教文化研討會」，與「第廿二屆上108層登刀梯武考暨文奏法師授籙陞職醮會」三大主題之醮會。

蕭道賢指出，其中最受宗教人士及學術界重視的「第一屆玄門宗教文化學術研討會」，由校長、教授、講師、博士研究生等學術人士，以研討方式進行深入探討。

今年研討會主題，包括1.台灣鸞堂的扶鸞活動及意義、2.從星官圖談玄天上帝、3.八家將臉譜服飾與生物外觀警戒色之關連性、4.宗教情節與倡孝主題、5.演科之餘：當代道士的承擔、6.學道體驗與神仙書寫、7.淨土宗的源起與流傳、8.類神經網路演算法與易經術數之關連意象探討、9.台灣武當之「玄武派」上刀梯初探、10.佛道二教的生命關懷、11.生死靈魂之探討。

蕭道賢表示，玄門宗教與文化研討會最重要的是，將存在社會、文化脈絡中的傳統道教信仰與學術對話，讓大家能從多元文化資產的角度來認識流傳千年的道教信仰。並逐步建立系統化的傳承、教學體制，包括行為傳承、信仰傳承、產學合作等，在學術與信仰對話中，豐富實務與學術，得以培育出全方位的宗教人才。

(工商 )