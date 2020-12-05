佐佐木梨乃轉側面魔鬼身材藏不住，引發網友暴動。（圖／翻攝自當事人IG）

別以為貨車司機一定都是男，而且都是中年以上大叔，日本就出現了一名擁有天使臉孔、魔鬼身材的超正大貨車女司機佐佐木梨乃，她時常在推特上分享她的跑車生活，從車上的貼紙看出，她是專門運送蔬果與冷凍魚的水產大貨車司機，此外，她還是插花兼舞蹈講師。

網友無法相信佐佐木梨乃是貨車司機。（圖／翻攝自當事人IG）

佐佐木梨乃出生於日本高知縣，從推特上的照片目測，腰圍應該不會超過25，至少擁有F罩杯以上，雖然她的每張照片幾乎都是戴著口罩，卻遮掩不住她完美的魔鬼身材，尤其看她側面就讓人驚嘆「真人娜美找她裝扮肯定完全沒問題」，很難想像這樣正妹的工作，竟然是大貨車司機。

佐佐木梨乃的側臉怎麼看都是正妹。（圖／翻攝自當事人IG）

佐佐木梨乃開心與自己的愛車合影。（圖／翻攝自當事人IG）

佐佐木梨乃雖是貨車司機，卻相當注重自己的形象，儘可能讓自己美美地工作，因為她認為打扮可以讓自己更開心，更重要的是，她的駕駛技術不比老司機差，從她時常在推分享司機生活，就能感受到她非常熱愛這份工作，也為自己感到很自豪。

她2016年買了屬於自己的貨車，光是1年就跑了20萬公里，而她愛漂亮的性格也反映在愛車上，車上都是bling bling的彩繪，跟主人一樣非常吸睛。由於佐佐木梨乃外型甜美與耳材火辣，吸引不少網友關注，目前她的推特帳號已近3萬人追蹤。

佐佐木梨乃的愛車跟她一樣，都是bling bling的彩繪。（圖／翻攝自當事人IG）

可是哈她的網友要心碎了，佐佐木梨乃已是人妻，還有一個可愛的兒子，但因擔任貨車司機太忙，不能常陪在丈夫與小孩身邊，必須自己面對獨自開車的寂寞。

(中時新聞網)