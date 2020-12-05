一名28歲媽媽產後施打賽諾菲流感疫苗，隔天便發燒、倒地休克，被判定是急性心肌炎。歷經數月的治療，最終仍病逝。中央流行疫情指揮中心表示，目前已協助申請預防接種受害救濟，還要補足過世前的病歷，蒐集完整後會進行鑑定，並提到委員會做討論。

該女子的丈夫昨日在臉書發表公開貼文，描述認識妻子的點點滴滴，兩人在一起9年，今年9月寶寶出生，但妻子10月接種流感疫苗後便反覆發燒而送院，病情急轉直下，12月3日凌晨，妻子與世長辭。

對於流感疫苗與心肌炎的關聯，台大兒童醫院院長黃立民表示，流感疫苗是非活性疫苗，一般不太會認為與心肌炎有關。若要引起心肌炎，比較的可能是個案在接種疫苗前後感染了其他的病毒，例如腸病毒、細小病毒B19、呼吸道病毒等。

黃立民表示，流感疫苗已經有百年的歷史，沒有和心肌炎的相關性，若要釐清具體原因，建議家屬做解剖比較清楚，也可以取得30萬喪葬補助，但解剖的前提是家屬願意。

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，很遺憾出現這樣的事，目前以協助申請預防接種受害救濟。女子的部分病歷已經調閱，還要補足過世前的病歷，待蒐集完整，會進行鑑定，並提到委員會做討論。

(中時 )