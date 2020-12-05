新竹縣「國產豬肉地產地消推廣暨台灣豬標章行銷推廣活動」，縣長楊文科（中）再度重申，新竹縣瘦肉精要求「零檢出」，國中小免費營午餐一定不用萊豬。（羅浚濱攝）

「2020台灣國際錦鯉品評會」5日在新竹縣府前廣場盛大登場，會場有1千尾以上錦鯉參賽，邀10位具國際公認審查資格的審查員評比，評分結果由楊裕豐飼養的「紅白」錦鯉榮獲「全體總冠軍」，身價上看500萬元。

比賽魚區分15個品種、16個部別（公分）出賽錦鯉有最小15公分的國產小錦鯉，更有超過90公分日本純正血統的巨鯉，楊裕豐飼養的「紅白」錦鯉體型優美，質地好，獲評審一致好評奪得「全體總冠軍」。

「這條獲獎的紅白已養了3年！」楊裕豐說，他以養錦鯉當作紓壓活動，家中養了20多條錦鯉，也曾奪下全日本愛鱗會（ZNA）比賽第一好成績，而養魚秘訣就是要像養小孩一般，細心照顧，注意水質，飼料要定時餵養。

縣長楊文科表示，2017年「台灣國際錦鯉品評會」總冠軍錦鯉，身價就超過600萬元，今年回到新竹縣比賽，現場擺出100多桶評比水槽，1000尾以上錦鯉參賽，場面浩大，歡迎鄉親來縣府廣場見證2020台灣錦鯉大賽！

新竹縣養豬協會在會場旁舉辦「國產豬肉地產地消推廣暨台灣豬標章行銷推廣活動」，縣長楊文科再度重申，新竹縣瘦肉精要求「零檢出」，國中小免費營午餐一定不用萊豬！

現場提供台豬製作的香腸和鹹豬肉，讓民眾免費品嘗，新竹縣養豬協會理事長陳進裕期望籍此行銷「台灣豬標章」，鼓勵民眾購買有標章的台灣豬肉。

(中時 )