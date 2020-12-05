遭網酸「你先打陸疫苗」 連勝文：絕對首先施打

新冠肺炎疫情席捲全球，中國大陸昨宣稱，年底前將有「6億支滅活疫苗獲批上市」，國民黨智庫副董事長連勝文憂心台灣疫苗進度，批民進黨「反中」，屆時台灣恐怕被孤立，被網友酸「大陸疫苗？你先打！」連勝文今天為公益獻唱後受訪表示，「若台灣有有效的疫苗，我絕對第一個施打，這絕對沒問題」，目前看來，政府不會進口大陸的疫苗。

新冠疫情未歇，各國爭相競爭疫苗之際，外界關切民眾能接踵疫苗的時程，衛福部長陳時中日前表示，可望提前至明年3至6月施打第一劑，但第二劑無法在年中打完。

國民黨智庫副董事長連勝文昨在臉書質疑，民進黨高官不斷強調「最快」明年第二季，台灣可開打疫苗，但按照正常速度或「最慢」，台灣何時才有疫苗？他擔憂在民進黨「反中」意識形態，否認大陸的防疫成果與疫苗效力，屆時讓台灣被孤立。未料，被網友狂酸「大陸真棒！疫苗國民黨率先打起來」、「我ok你先打」。

連勝文中午為公益獻唱高爾宣的「最後一次」，拿下「96.93分」好成績，公益團體將捐贈乘以10倍的金額給華山基金會。連勝文受訪時表示，今年流感疫苗出爐，第一時間就率全家人去施打，「若台灣有有效的疫苗，我絕對第一個打，這絕對沒問題」。

連勝文說，由於目前政府不太可能進口大陸疫苗，除了大陸本地人、旅居大陸的台灣人、東南亞國家的人民，若打大陸疫苗再來台灣，到底算有效還沒效？判斷標準是民進黨的意識形態，還是科學根據？希望政府不要模糊焦點。

對於遭連勝文批評否認中國疫苗效力，行政院長蘇貞昌上午說，「中國很多訊息並不確實，也沒有公開透明」，連勝文說，我們不是專家，但上網瀏覽外國媒體報導，都有資訊可以判讀，不用由他一個人決定。

連勝文批評民進黨沉溺做山大王，把門關起來後，不斷宣傳政績，實際上，台灣防疫相對其他國家比較穩定，是因為民眾願意配合政府措施，犧牲自己的自由、工作等，台灣人民才是防疫的英雄，而不是民進黨。

媒體詢問，國民黨明年黨主席改選，有人找你結盟，或要加入競爭，連勝文表示，他現在在國民黨智庫兼職，基於尊重黨主席的理由，不太方便評論。

(中時 )