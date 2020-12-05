嘉義縣議會議長張明達（左一）與學生一同點燃聖火。（張毓翎攝）

縣長翁章梁（左八）、立委陳明文（左九）等人也前來蒞臨見證。（張毓翎攝）

民和國小5日舉行創校百周年校慶暨運動會。（張毓翎攝）

「讓我們一小步，成為母校的一大步！」嘉義縣番路鄉民和國小5日舉行創校百周年校慶，並邀請傑出校友、法國藝術家獨立沙龍國際會員陳明順到母校，展出8幅不同創作風格的油畫。陳明順表示，他期待學弟妹將來和他一樣踏出一小步，進而成為民和國小的一大步，一起為母校揚名。

在阿里山腳下以屹立1個世紀的民和國小，如今已培育8000多名校友，投入社會各階層奉獻。今日校慶上，嘉義縣議會議長張明達、番路鄉長林清根及番路鄉代表會主席林宏謙等1000名校友返回母校參加，縣長翁章梁、立委陳明文等人也前來蒞臨見證。

校方今年初成立百周年校慶籌備委員會，由該校畢業校友、議長張明達擔任主任委員，號召校友為校慶募款，而且還將校慶之節餘款成立「民和國小向學教育基金」，鼓勵學弟妹們努力向學。

民和國小雖屬偏鄉小校，但培育許多優秀人才，校友陳明順的畫作過去在法國春季、法國獨立沙龍及法國秋季沙龍3大沙龍畫展獲選，目前他還是擁有136年歷史的法國藝術家獨立沙龍協會國際會員。

但50年前的陳明順在國小時，學科不好，但卻喜歡畫畫，也常在校內繪畫比賽拿第1，當時老師發現他繪畫天分時，還告訴他「你以後會當一個大畫家」，鼓勵他別放棄這項天賦，讓他很感謝師長給予的教誨。

陳明順表示，之後上高中，很幸運地遇到水墨大師張碧寅等恩師指導，才讓他有機會踏上國際舞台；這次回到母校展覽，是想勉勵學弟妹們為校爭光，使民和國小名揚國際。

(中時 )