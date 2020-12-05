交通部觀光局為延續小鎮漫遊效益，於11月18日選出30個經典小鎮，其中，台南市一舉拿下安平區、北門區及官田區。台南市長黃偉哲說，今年是歷次最佳成績，將積極提案爭取中央補助，持續加強小鎮建設，提升旅遊品質服務，讓遊客賓至如歸。

南市府觀旅局長郭貞慧表示，台南有37個行政區，經認證的經典小鎮已有6區（後壁、鹽水、新化、安平、北門、官田），數量居全台第二。其中，今年入選經典小鎮的安平，是台灣的第一城，也是台灣十大觀光小城之一，有著不同時期所遺留下來的歷史足跡及常民文化。

郭貞慧也稱，北門則為昔日倒風內海淤淺泥積而成，有許多自然景觀、鹽業文化及宗教信仰，也是雲嘉南濱海國家風景區管理處所在地；官田區則是今年甫開幕就暴紅的西拉雅國家風景區管理處所在地，最著名的為烏山頭水庫、官田菱角，近年也因復育水雉有成，成為產業發展與環境保護共生平衡發展的示範地區之一。

(中時 )