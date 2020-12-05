世新大學口傳系大四學生鄭哲輔擔任《新。聞之間》第二季主持人。(世新大學提供／李侑珊台北傳真)

世新大學副校長楊盛昱於《新。聞之間》錄影現場指導學生。(世新大學提供／李侑珊台北傳真)

青年論壇節目《新。聞之間》集合世新大學跨院系所大學生及優秀師資一手打造。(世新大學提供／李侑珊台北傳真)

世新大學今（5）日宣布，由校內新聞傳播學院、管理學院、人文社會學院師生，跨領域合作的青年論壇電視節目《新。聞之間》第二季，將於6日於電視台首播。節目全程由不同系所、共82名學生操刀完成，提供青年世代充分表達意見的大平台，也讓不同專業的學生在同一課堂上培養傳播技能，提升專業所學。

嶄新的《新。聞之間》特色課程，授課師資囊括世新大學行管系教授周成虎董事長、楊惟任、人文社會學院教授楊盛昱、廣播電視電影學系副教授何懷嵩及黃國華，透過合班及3個分班交叉的授課方式，教授化身節目製作顧問，傳授業界知能與職能，共集結世新3大學院、8系所，共82名學生，從節目主持、來賓通告、內容企劃、攝影剪輯到製播宣傳，全程皆由學生親自操刀完成，成果將於東森財經台、MOD靖天綜合台固定播出，創下大專院校第一先例。

來自香港的行管系大四學生劉詩靖表示，雖然她的專業所學可充分在設定節目議題上有所發揮，不過當需要轉換到電視畫面上呈現時，就需要更多能讓觀眾願意放下遙控器、停留目光的考量與設計。不僅要企劃、控制節目流程，還要事前與來賓與學生對過討論內容，甚或是另外安排出機街訪民眾、專訪學者，以及議題簡報、手板、字卡等等小細節，全都要在錄影前準備妥當，只為在有限的時間裡與觀眾進行最有效的溝通。

「如果我能一直在世新念書，我會一直選修這堂課！」曾參與上學期／第一季《新。聞之間》的口傳系大四學生鄭哲輔指出，他一聽說這堂跨領域的特殊課程與節目將辦第二季，就主動向院上爭取修讀，主因就是因為授課老師楊盛昱，「我很仰慕楊副校長在製作、主持節目上的反應能力、思考邏輯與主持應變，每一項都是我想要積極向他學習的。」而他也成功爭取到第二季第二集的主持人機會，表現頗受肯定。

擔任導播的廣電系大四學生鄭宜庭說：「這次很多同學都是第一次合作，所以在默契上需要時間磨合，但其實各系同學都非常優秀，學習也是非常快速，我覺得是一個很好的學習經驗。」

世新大學指出，這檔特色節目與課程是在董事長周成虎、校長吳永乾和副校長楊盛昱共同討論、創造而成。透過世新大學「數位傳播貫穿各學門，數據智能結合各專業」的辦學特色，讓不同系的學生在這堂課上，培養傳播技能，同時提升專業所學、多元發揮。

校方並提到，上學期的新聞之間，是世新大學與電視台共同合作，除了學校的師資，也借重了電視台各個領域的專業人員參與指導，而今年第二季節目最大的不同，就是由師生百分百一手打造而成，校方期待透過這堂課，跳脫傳統學習方式，讓學子在畢業前擁有一技之長，無縫接軌就業市場，培育不同領域的卓越人才。結合跨世代意見，充分展現大學生聲音的青年論壇電視節目《新。聞之間》第二季，精彩內容將於12月6日上午7點東森財經台（57台）首播，並於同日上午8點在中華電信MOD靖天綜合台（303台）播出。

(旺報 )