韓國楖瓜熱鍋熱油後直接切厚片去煎，兩面微焦放鹽跟胡椒就可以上桌了。（圖擷自我愛全聯-好物老實説）

逛全聯買場常有新發現，近日不少婆媽分享韓國櫛瓜，幾乎一面倒都說美味。一網友分享韓國櫛瓜簡單作法，只要加2調味料，做出的口感就像在吃肉。她的喜樂文一貼出，立刻勾引婆媽想手刀搶購。不過，韓國櫛瓜口碑佳太熱銷，有人抱怨，幾次去全聯都不蹤影，能買到算是走運。

原po在臉書社團「我愛全聯-好物老實説」分享表示，韓國櫛瓜超好吃。有些人會沾蛋液再下鍋煎，但她嫌要先去水有點麻煩，還是喜歡超快速上菜的方式，熱鍋熱油後直接切厚片去煎，兩面微焦放鹽跟胡椒就可以了。這作法最基本簡單，不沾粉很健康，即使冷掉也好吃。

原po說，她個人覺得胡椒超對櫛瓜的味，韓國櫛瓜有一點南瓜的味道，卻沒有南瓜的口感，真的是太美味了，差點以為自己在吃肉。原po一公布私房料理方式，立刻引來婆媽共鳴說，真的爆炸好吃，韓國櫛瓜口感清甜，只要架上有貨，一定抓2根放推車。

其他熱情婆媽也紛紛自曝作法，有人喜歡單煎，搭配蒜頭一起煎，撒一點鹽，超讚；有人建議嘗試高級鐵板燒店的煎法，只加蒜、鹽、胡椒。或是自做金沙醬，加入櫛瓜一起吃；或只灑玫瑰鹽也一樣好吃。有人詢問，櫛瓜可加入火鍋嗎？結果釣出好幾位內行人說，拿來煮韓式泡麵、韓式火鍋超好吃。

根據食藥署食品營養成分資料庫分析，100公克的櫛瓜熱量只有13大卡，礦物質鉀、維生素A、β-胡蘿蔔素、水解胺基酸含量相當高，食材達人徐仲指出，櫛瓜熱量低營養又豐富，拿來作為控制體重的餐點最適合。

(中時新聞網)