帛琉外海作業的東港籍漁船「金成利1號」，1名印尼漁工突然昏迷，經搶救甦醒仍頭痛必須儘速就醫。海巡署調派在中西太平洋執行任務的「巡護7號」耗時8天、千浬完成救援任務。

依海巡署資料，「金成利1號」11月17日自東港鹽埔漁港出發，船上有船長在內11人(2名台籍、9名印尼籍)，27日經帛琉馬拉卡港東南308浬(鵝鑾鼻東南1482浬)海域時，這名印尼漁工用餐後不明原因昏迷，經船長施以CPR搶救雖逐漸恢復意識，但仍持續頭痛欲睡、嘔吐，無法進食。

經轉漁業署漁船船員海上傷病狀態評量表及專業醫生評估後，建議立即就醫。艦隊分署隨即調派執行中西太平洋漁業巡護勤務直屬船隊「巡護7號」以最大安全航速馳援，雙方採對開方式航行以利縮短救援時間。

29日11時52分，兩船在鵝鑾鼻東南方1118浬處會合，成功接駁病患及1名隨船看護；今晨7時20分在屏東南灣2.5浬處，再由恆春海巡隊3535艇接駁、3567艇戒護下返回後壁湖碼頭轉防疫救護車後送就醫治療。

由於正值武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病、COVID-19 ）防疫期間，「巡護7號」在傷患接駁前已先行確認人員體溫狀況無異常，登船後立即送船上防疫隔離病房安置。接駁過程中依規定全程穿戴口罩、防護衣等防疫裝備，以落實防疫作為，確保全船人員安全。

針對這次遠洋千浬海上救援案，東港漁會理事長陳瑞龍特別致電艦隊分署對海巡同仁發揮人溺己溺的救援精神表達感激。（編輯：孫承武）1091205

(中央社)