行政院長蘇貞昌近期萊豬議題纏身，下台傳聞甚囂塵上。無黨籍桃園市議員牛煦庭表示，等到民進黨支持度低到一個程度，就會把蘇換掉了，他現在的作用是「吸砲火」。然而接任的也不一定是桃園市長鄭文燦，因為鄭資歷、威望都還不夠，上去恐怕「利益有限、風險無限」；總統蔡英文心目中的人選，可能是前副總統陳建仁，因為他是蔡信任的人，資歷、威望也都夠，各派系也都能信服，甚至連國民黨都無法有意見。

牛煦庭接受香港媒體《中評社》訪問表示，外界普遍認為蘇貞昌下台後，鄭文燦會接替行政院長的位置、提前進入中央，但他個人始終認為不會這麼快。因為鄭的歷練還不足以在離開桃園後，直接進攻「閣揆」大位，相較交通部長林佳龍擔任過立委與部會首長，鄭連立委都沒當過，只當過新聞局長；如今民進黨全面執政，這樣的實力跟威望能否妥善操作「國家機器」，會被打上問號。

牛煦庭分析，鄭文燦擁有高聲量與民間支持度，但「閣揆」一職必須從複雜的政治官場來考量。「一步到院長」對鄭而言是危險的，不止他可能鎮不住文武百官，會不會在離開後下屆桃園市長被國民黨奪回去，也是他心底所思考的；一旦桃園市長重回國民黨手中，鄭勢必面對「牆倒眾人推」局面，所以「能夠獲得最大政治空間」，對鄭而言才是最好的政治布局，而非為了任期而貿然進軍中央。

至於蔡英文與蘇貞昌的關係，牛煦庭直言，對蔡而言蘇就是個用來「吸砲火」的，這就是他們兩個的關係。反正蘇如今已在「崩潰趨勢」，再怎麼講、怎麼錯也不能撐太久，但能擋一段時間，等到民進黨支持度不行的時候就會把蘇換掉，但不一定由鄭文燦接任，可能是由資歷、威望、信任又能平衡派系，甚至連國民黨都無法有意見的陳建仁上場，這更符合蔡的「帝王心術」。

(中時新聞網)