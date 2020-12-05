國際移民節現場進行「感謝有您」頒獎典禮，並公開表揚7位來自各國的新住民、外籍朋友。（吳康瑋攝）

徐國勇指出，為提升外來人士生活的便利性，內政部預計從明年1月2日起，外來人士統一證號將比照國民身分證字號編碼原則改版。（吳康瑋攝）

國際移民節於5日在基隆海科館熱鬧展開，內政部長徐國勇(中)與國策顧問童永（右1）、民政處長王榆森（左1）、立法委員葉毓蘭（左2）一同手繪富有特色的印尼面具。（吳康瑋攝）

國際移民節於5日在基隆海科館熱鬧展開，，內政部長徐國勇、移民署長邱豐光、基隆市長林右昌一同主持開幕儀式，並表揚來自各國的新住民，感謝他們對台灣的貢獻與付出，徐國勇表示，新住民及其子女，在台總人數已逾百萬人，經過這次疫情，有新住民子女在台看到這次國慶日，有數十萬人站上街頭，感到非常不可思議，可見的台灣的防疫成果，世界有目共睹。

徐國勇指出，為提升外來人士生活的便利性，內政部預計從明年1月2日起，外來人士統一證號將比照國民身分證字號編碼原則改版，讓外國朋友在網購、訂票或加入線上會員等日常事務，都能更順暢。

徐國勇說，新住民多年來在公私部門齊心合作努力下，接受各項照顧輔導服務，也順利適應新生活，融入新環境，新住民在台的成就為有目共睹，每位卓越新住民在台灣這塊土地上留下的奮鬥足跡，都是推動經濟往前、邁入多元文化社會的新動力。

林右昌指出，自己常告訴新住民朋友，來到基隆就是基隆人、來到台灣就是台灣人，不管先來後到，大家都是一家人，這片土地很包容，可以接納多元的一個文化，不管來自何方，都可以在這裡找到安身立命的位置。

國際移民節現場進行「感謝有您」頒獎典禮，並公開表揚7位來自各國的新住民、外籍朋友，來自日本九州的音樂家後藤史圭，是中文流利的台灣女婿，獲得2011年全球閩南語大賽最佳歌曲創作獎，更在3月底以高級專業人才成為正港的台灣人。

(中時 )