新北市瑞芳、猴硐昨受豪雨影響，大面積土石崩落，造成台鐵西正線中斷，當時一列台鐵區間車正準備通過，所幸監測人員發現立即通報，司機陳振芳也同時警地在落石前緊急煞車，他回想起驚險的瞬間指出，當時山峭下方還有泥流，自己驚覺狀況不對，在列車經過後，趕緊通報猴硐站緊急停車，車上400多名乘客才得以保命。

陳振芳受訪指出，自己在台鐵已工作31年，擔任司機員更已經有24年經驗，當天清晨自己駕駛柴油列車經過原本工程的噴漿處，竟看見邊坡原水泥濆漿處已有龜裂情形，下方還湧出泥流，根據以往的經驗，判斷裡面土石已出現問題，加上大雨不斷，擔心影響通過的列車，才通報猴硐站站務人員。

台鐵宜蘭工務段段長李建勳指出，在一級應變中心接獲陳振芳通報的同時，剛好現場監控人員也回報發生大量土石鬆動，因此才得以緊急讓列車410次及4148次列車趕緊停下，其中一台列車更僅差7公尺就將駛經坍方處，當時這兩列車上共有約400名乘客，狀況真的是驚險萬分。

陳振芳表示，自己當時能及做出正確的判斷，是因為司機員要負責乘客的安全，長期觀察才能養成這司機員的本能，此外，她也感謝監控人員的即時回報，在

不僅是擔任司機員的本能，更是因為；另外，他也感謝現場監控人員的即時回報，兩方的確認下，共同阻止憾事發生。

他強調，在這種緊急的狀況下，兩邊的建議都是缺一不可，在通報完成後不久，便發生大規模坍塌，現場電桿、指示牌等，被埋得東倒西歪，真的幸虧兩列車共400名乘客有即時接駁下車，才逃過一劫，現在回想起來都覺得毛骨悚然。

(中時 )