好孕行生醫創辦人鍾成晏執行長帶領的研發團隊，獲科技部「FITI創新創業激勵計畫」創業傑出獎外，再獲2020國家新創獎肯定！（中科提供／盧金足台中傳真）

好孕行生醫研發「生殖晶片-精液求精」可適用於無精症，寡精症和弱精症患者之精蟲分選，勇奪國家新創獎。（中科提供／盧金足台中傳真）

不孕症的福音！現代人不只少子化，很多人為一子難求四處求醫，盼得愛的結晶。中科智慧機器人自造基地加速器輔導團隊好孕行生醫科技股份有限公司，與交通大學合作研發微流體晶片「生殖晶片-精液求精」，將健康精子篩選率由傳統分離法22％大幅提升至97％，造福全球不孕症患者，甫獲科技部「FITI創新創業激勵計畫」創業傑出獎外，為增產報國研發成功的好孕氣，再獲2020國家新創獎肯定！

「中科智慧機器人自造基地加速器」主任魏嘉宏指出，以科技創新為核心的新創公司在創業初期最常面臨的挑戰就是資金不足，在雙方合作之下，已協助好孕行生醫募集到上千萬的資金，協助該公司與台灣人工生殖領域的領先業者共同合作進行人體實驗，相信在不久的將來就會傳出好消息。

試管嬰兒療程，目前全球醫療院所多半仍採用30年前發展的swim-up (上游法)或gradient (梯度離心法)進行經精子純化，卻有純化效果不佳以及精子DNA斷裂等風險，導致以不健康精蟲進行試管嬰兒療程，使後續生殖醫療成功率降低。

中科智慧機器人自造基地指出，好孕行生醫所研發微流體晶片，以微流體技術快速純化健康精子(上升至97％)，大幅降低ＤＮＡ損傷情形(下降至2％)，提高人工生殖卵子受精率與試管嬰兒成功率。

值得一提的是，「生殖晶片-精液求精」可適用於無精症，寡精症和弱精症患者之精蟲分選，經篩選後的精子可適用於不孕症夫妻進行體外人工受精(IVF)或是卵細胞質內精蟲注射(ICSI)療程。

中科智慧機器人自造基地加速器整合中台灣新創資源，輔導好孕行生醫科技股份有限公司，提供包含：新創資金募集、業界導師、商機媒合等多面向輔導。

目前已完成第一階段的資金募集，並協助團隊獲得科技部「FITI創新創業激勵計畫」創業傑出獎，後續除在商業連結上持續進行媒合外，更進一步著眼於下一輪資金募集以及國際市場的開拓，希望透過中科輔導能量的持續加持，協助團隊能夠站上國際舞台，展現台灣智慧醫療的豐沛能量。

(中時 )