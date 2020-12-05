台北市第一殯儀館昨（4）日下午突然無預警大停電，害不少正在做法會、辦告別式的家屬驚嚇不已，不少儀式也被迫中斷。北市議員汪志冰得知原因是主管機關「北市府殯葬處」為了保養設備，才刻意斷電，卻未事先告知，痛批市府此舉除了對往生者不敬、還造成家屬困擾，實在該檢討。

家屬、殯葬業者無奈向議員表示，昨下午1點15分一殯全館突然停電，很多人恐慌並衝出禮廳，當下有人尋找館內工作人員詢問狀況，並告知停電所造成的不便，沒想到工作人員還態度惡劣，僅表示是因設備正在保養，完全沒有歉意。

近半小時後，該館終於復電，但家屬的情緒已受到影響，並遷怒正在承辦法會的殯葬業者，害業者只能無奈頻道歉。汪志冰議員痛批，殯葬處為了保養一殯的設備，竟未事先告知就自行停電，讓法會及告別式中斷，之後還態度惡劣，實在荒唐到極點。

她要求市府殯葬處往後要如此時，應避開法會及告別式進行時間，即便無法更改時間，至少也應提前公告，好讓大家能提早因應，此外，殯葬處也應加強對館內工作人員教育，面對危機處理時能冷靜說明並致歉。

更多 CTWANT 報導

(中時新聞網)