近期民進黨政府無視民意堅持開放萊豬，引發爭議，為此今天國民黨主席江啟臣也特別在自己臉書粉專上發起蔡英文就職200天施政成績大調查，邀請民眾一起幫蔡總統和各部會首長打分數，並選出自己所不滿意的蔡政府政策。

江啟臣表示，蔡英文總統連任就職屆滿200天，民調顯示蔡英文總統領導的團隊，施政爭議不斷，民調持續下跌。

為此江啟臣盤點了幾項民眾不滿的事件，同時邀請大家一起為執政團隊打分數，請民眾填寫問券，並且分享給身邊的好朋友一起填寫，蔡政府的成績交由大家來決定。

江啟臣強調，對於民眾的意見，他會忠誠的反應，強力的監督，讓我們的政府聽見全民的聲音！

問卷分為三題，首先詢問民眾對於蔡政府的哪些施政感到不滿(可複選)，並列出12個選項，包括開放「萊豬缺配套」拿國民健康當籌碼、只准中央開放萊豬「不准地方禁吃萊豬」、流感「疫苗數量不足」臨時喊卡、忽視紅單炒房打房只有半套「居住正義難實現」、馬來西亞女大生命案「治安不佳躍上國際」，以及「紓困不評估、舉債大灑幣」萬元紓困沒幫助、散布謠言移送人數暴增「警察國家再現」、新聞台換照伸黑手「限制新聞自由」、行政院用「公帑作梗圖」拿你的錢洗你的腦、明年勞保健保國保三保齊漲只有「薪水不漲」、「監委酬庸任命」自己查自己辦案變吃案，或者其他。

第二題請民眾替蔡政府執政團隊官員打滿意度分數，從蔡總統、行政院長蘇貞昌到內政部長、外交部長甚至中選會主委、NCC主委、促轉會主委等各部會首長都名列表單中。最後則請民眾用文字描述，為什麼對前述機關感到不滿。

江啟臣在臉書文章發出15分鐘後，就在文章下方留言表示「感謝大家支持！開始10分鐘就超過200位好朋友填寫，請大家幫忙多多分享，讓我們收集到更多朋友的意見。」隨後國民黨黨內人士亦指出，江啟臣的臉書文章發布後，不到一小時就已有1200位網友填寫。

其他網友也紛紛在文章下方踴躍留言表示已填問卷，並指出最不滿意的就是蔡政府開放萊豬，關中天等行徑，更有網友表示「全部不滿意」。

(中時 )