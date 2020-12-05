峨眉鄉農會舉辦 「冬季東方美人茶（膨風茶）評鑑比賽」，經過3天的評鑑後5日進行最後評選，有14組茶進入頭等獎決賽，要取1名特等獎和6名頭等獎，經激烈排名競爭，最後由峨眉鄉茶農陳瑞書奪下今年茶王寶座。

副縣長陳見賢表示，北埔峨眉的東方美人茶（膨風茶）是新竹縣重要特產，縣府會持續投入經費輔導北埔與峨眉農會輪流辦理優良茶比賽」，開設製、焙茶技術研習，及優良茶初、中級評茶委員訓練課程，推動優良茶評鑑分級制度。

農業處長范萬釗指出，東方美人茶優良茶比賽是以「裸茶」方式繳茶，再進行抽取茶樣評鑑，能強化比賽公平性及公開度，賽後則依等級統一分裝，每罐茶葉均以QRcode標示生產者、茶葉品種等，提供消費者完整購買資訊。

峨眉農會總幹事陳冠義表示， 今年冬季東方美人茶（膨風茶）評鑑比賽計有438點，總重量約4982台斤，抽樣藥檢皆合格，選出參等獎27名、貳等獎18名、頭等獎13名及特等獎1名，為讓比賽更有公信力，評鑑全程在農會FB粉絲專業「峨農魅力購」網路直播。

茶農陳瑞書奪下特等獎由陳瑞書，頭等一到六為徐耀良、楊世瑩、石井茶園、楊世瑩、楊隆茶園，以去年得獎茶售價，頭等獎每台斤要4萬元。

(中時 )