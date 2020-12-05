台6線公館2台機車擦撞 男騎士摔車送醫不治

鐘男騎乘的機車停在電桿旁。（民眾提供／巫靜婷苗栗傳真）

事故現場留有鐘男摔車後遺落的安全帽和鞋子。（民眾提供／巫靜婷苗栗傳真）

苗栗縣39歲湛姓男子5日騎機車載女友從新竹出發，要回苗栗公館的家，上午10時許行經公館鄉台6線館南7-11超商前路段，與同向並行33歲鍾姓男子騎乘的機車擦撞，鍾男摔車身亡，湛男與女友原以為不關己事返家，不久警方找上門才知道涉嫌肇事逃逸，全案由警方偵辦中。

今天上午10時許，湛男騎機車載女友行經公館鄉台6線館南7-11超商前路段，與同向並行鍾男騎乘的機車發生擦撞，鍾男摔車後，湛男認為自己是遭追撞，騎士摔車不關己事，便與女友走人。警方接獲報案，聯絡救護車馳援，但鍾男倒在電桿旁已失去生命跡象，送醫搶救仍不治身亡。

警方調閱監視器發現，循線到湛男家中找人，湛男才得知自己涉及肇事逃逸，不過他向記者強調自己與女友是被追撞的，事故當時鍾男疑似要從右側隙縫超車，沒超過就往他的機車靠，當時其他車輛都沒有停下來，因此他沒想這麼多就直接往前騎，之後才聽到女友說「騎士摔車了」。

湛男女友表示，鍾男騎乘的機車車頭一直衝撞他的背包及手腳，衣服和鞋子都有留下刮痕。

鍾母聽聞兒子噩耗不敢置信，她說兒子是新竹監獄的管理員，今天早上跟她說要出去一下下，怎麼就沒了。

警方初步調查，湛姓男子沒有酒駕，鍾姓死者酒測值則在抽血檢驗中，詳細肇事原因有待進一步調查釐清。

(中時 )