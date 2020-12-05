世界人權日活動 蔡英文：跨世代參與台灣轉型正義、人權更保障落實

蔡英文總統今在臉書表示，「今天是我擔任總統後滿1660天」；要扭轉過去執政者對轉型正義的不作為，該做的事還有很多。盼望在跨世代攜手參與下，台灣的轉型正義更加落實、人權保障更加徹底。「我相信，這將是台灣的民主自由長久存續的重要基礎」。

總統指出，她回到國家人權博物館 National Human Rights Museum 的景美園區參加世界人權日活動。這裡曾經是包括 陳菊(花媽) 院長在內，許多政治受難者被拘禁、審訊的地方，也是她四年前宣示要推動轉型正義的起點。

她說，和四年前相比，現在，台灣有了轉型正義的機制，有了人權教育的機構，也有了能把關政府的獨立國家人權委員會。

總統認為，但只有建立組織還不夠，還需要人的行動。透過人的意志，才能驅使組織貫徹人權保障的信念，讓政府不再重蹈覆轍。

總統表示，她要謝謝菊姊和許多夥伴，不只催生出轉型正義和人權的專責機關，更親身投入第一線工作，持續用行動落實改變。我也要謝謝許多受難者前輩和家屬，從過去直到現在都勤奮不懈，透過擔任志工、分享生命故事，讓年輕世代有機會更貼近這片土地的歷史。

(中時 )