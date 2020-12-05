國內昨日新增的個案中，有1名印尼移工是在檢疫期滿陰性，到宿舍接觸其他提供後才確診。中央流行疫情指揮中心昨決定找回47名接觸者進行採檢，截至目前已有46人入住集中檢疫所，還剩1人還在溝通中，預計今日完成入住。

昨日確診的案688為印尼籍30多歲女性移工，今年11月13日來台工作，持有登機前3日內核酸檢驗陰性報告，入境迄今無症狀，檢疫期滿前採檢為陰性。

女子11月28日檢疫期滿後，由仲介安排至宿舍自主健康管理至11月30日，因雇主要求，於12月1日由仲介安排至醫院自費採檢後確診(Ct值32)。52名接觸者中，有47人為同宿舍移工。

中央流行疫情指揮中心昨決定找回47名同宿舍移工入住集中檢疫所進行採檢，發言人莊人祥表示，截至目前已有46人入住，剩下1人還需要一點時間溝通，先進去的會先採檢，若為陽性，還會檢測血清抗體，這群移工預計將集中檢疫至12月14日，期滿也會再採檢，採檢陰性才放行。

莊人祥補充，經了解，案688血清抗體為陽性反應，顯示感染已一段時間，研判應是在印尼遭到感染，且昨天有經過痰液及鼻咽兩套檢驗套組檢驗，結果都是陰性反應。

(中時 )