【愛傳媒左化鵬專欄】家住高雄的女畫家李美格，自稱是大太監李蓮英的曾孫女。

她能左右開弓，右手寫字，左手畫畫。曾在台北徐州路的市長官邸藝文沙龍，和高雄市立美術館舉辦畫展。她擅畫清宮仕女，工筆重彩，描繪人物，栩栩如生，呼之欲出。

瞭解清史，或看過清宮連續劇的人都知道，李蓮英自幼淨身入宮，已失去生育能力，怎麼會有後人？

其實此事不足為奇，李蓮英服侍慈禧太后53年，據說，老佛爺體恤小李子一輩子牛馬辛勞，恩准他晚年娶了一妻兩妾，「菜戶對食」，療飢止渴，以慰老年寂寞。

並特准這名大宦官。過繼四個親兄弟每房各一個兒子，繼承香火。李美格的祖父也就是李蓮英的四個乾兒子之一，如果要驗DNA，說不准還真的有血緣關係。

李蓮英是中國近代史上的奇葩，台灣或大陸的清宮連續劇中，演員雷鳴、魏龍豪、孫越、苗天、張藝謀、雷恪生等都飾演過李蓮英，這些硬底子的演員，演技出神入化，在他們的演繹下，李蓮英彷彿起死回生。

螢幕前的李蓮英，亦步亦趨，如影隨形的跟隨在慈禧太后的鞍前馬後，「小李子」、「喳」的形象，深植人心。

野史中也有記載，李蓮英外號「小篦李」，他有一門梳頭的絕技，打理慈禧太后蓬鬆的頭髮，輕攏慢捻，不一會兒，就能盤縷成「喜鵲登枝」、「孔雀開屏」、「天上雲霞」、「水中波影」等各式各樣髮髻。

慈禧太后攬鏡自照，鳳顏大悅。光緒二十年，李蓮英四十六歲時，被破格賞賜「二品頂戴花翎」，封為正二品總管太監。至死寵眷不衰，權傾朝野。

慈禧太后於1908年去世，越三年，辛亥革命前夕，李蓮英也撒手人寰。主僕二人，生前風光，死後悲慘。慈禧太后的陵墓，民國初年，被軍閥孫殿英「東陵盜寶」，屍骨無存。

1966年文化大革命時，李蓮英的墳塋被刨，卻被發現沒有屍身，僅剩一顆頭顱，當時紅衞兵革命小將，把他的頭顱當足球踢，玩膩了扔進茅坑。曾被附近一位教員，用糞杓撈起，但最後也不知所終。

李蓮英的後人流離四散。據說因怕受李蓮英身份牽累，大多隱姓埋名，苟且偷生。李美格也命運崁坷，二十多年前，千辛萬苦來到香港，結識一名臺灣的張姓導遊，兩人相偕來到寶島臺灣，落戶高雄。不久，這位良人又鴻飛冥冥，不知去向，她已年近古稀，目前鬻畫維生。

作者為資深媒體人

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(中時新聞網)