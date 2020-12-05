縣長楊文科（右三）等人為富光國中落成啟用的「沐風樓」剪綵。（縣府提供／羅浚濱新竹傳真）

關西鎮富光國中老舊校舍「沐風樓」拆除後重建竣工，校方5日舉辦51週年校慶時落成啟用，縣長楊文科參加「沐風樓」剪綵，期盼美輪美奐的新校舍帶來新氣象，在硬體設備機能改善後，學生在良好環境學習能更上一層樓。

楊文科表示，富光國中學生數曾經上千人，目前學生雖不到200人，但在歷任校長及現任莊校長的領導下，以「健康、探索、尊重、自律」為發展願景，成就學子多元能力展現，尤其在「英語對話競賽、技藝競賽、體育競賽、戲劇比賽」等項，都有出色亮眼的成果。

縣府向中央爭取4800多萬元，拆除重建富光國中老舊校舍「沐風樓」，設計規畫3層樓有11間辦公室及教室的多元化空間，在色彩設計融入關西鎮人文風情特色及綠建築概念，將「仙草、鹹菜」等特產古樸色澤，鎮運用在建築上，符合「在地化及社區化」的建築理念。

富光國中學生表演烏克麗麗、客家八音、舞蹈，東泰學校舞獅隊也應邀演出，讓該校51週年校慶和「沐風樓」啟用典禮，熱鬧滾滾，喜氣洋洋。

富光國中創校校長林礽麒高齡90歲也特別到場，歷任校長陳雲月、曾美玲、立委林思銘、 關西鎮長劉德樑、縣議員徐瑜新、羅仕琦和多位代表、里長都共襄盛舉。

(中時 )