立委陳以信質詢行政院院長蘇貞昌。(取自立法院議事轉播)

自從蔡英文宣布開放萊豬後，引起民意反彈，國民黨立委曾為萊豬多次杯葛行政院長蘇貞昌施政報告。而立委陳以信4日質詢時，提到馬政府時期開放美牛進口，至少換到美國免簽證、復談TIFA，質疑政府開放萊豬進口能夠換回什麼？而蘇則回應，「原來委員你們上次是用換的」。對此，淡江大學全球發展學院院長包正豪忍不住譏諷，「這是『宇宙無敵幹話王』的表演。」

陳以信在立法院第10屆第2會期第6次會議質詢時表示，之前專案報告時提到進口美豬會替台灣打開國際經貿大門，因此國人很期待到底換回什麼東西？到底為台灣打開哪一扇門？結果一扇門都沒開對不對？「就是因為這樣才知道你們今天一事無成，你們什麼都沒有換到」。

蘇貞昌回應，蔡總統8月宣布開放萊豬後，美國副總統彭斯（Mike Pence）、國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）、拜登美國務卿布林肯（Antony Blinken）也都第一時間出來肯定，連兩黨的國會議員、學者皆有發言，「且你(陳以信)其實這方面比我還清楚，你要問我這個喔，其實委員只要你不是因為政黨關係，你很清楚為什麼政府要這麼辛苦做這樣的事情，只要你把政黨拿掉，你應該比我還清楚，為何台灣為什麼要走出去。」

此時，陳以信則是質疑，拜登現在說得清清楚楚，他不會簽新的貿易協定，所以台灣到底怎可能簽BTA、FTA？「我們開放萊豬進口能夠換回什麼呢？你未戰先降、籌碼都輸光了，馬政府時期開放美牛進口，至少換到美國免簽證、復談TIFA...」、「院長我下次質詢你之前，有沒有辦法換到美國TIFA的復談？」

對此，蘇貞昌則是回嗆，「原來委員你們上次是用換的，我們現在是要讓所有的國家，不只是美國，看到台灣政府是這麼有誠意、有能力，來解除各國之間對台灣存疑的地方，一定會對台灣未來走出去更有幫助」、「我現在不能講說我換到什麼，我換到一個是讓世界各國看到政府的誠意、有能力、不是用換的。」

陳以信聽到後則是反擊，所以你這次什麼都沒有談，就開放來豬，然後TIFA復談也沒保證，總統蔡英文明明去年在電視專訪時，就曾說貿易是利益衡平，「你們要東西，我也要東西，貿易就是用換的 ，怎麼不是用換的？」

而看完這段質詢後，包正豪則是在臉書寫下，「人家國民黨換到實質利益，然後你們換到個什麼鬼東西啊！」他更質疑，「蘇貞昌老先生（個人覺得已經不再需要稱呼他院長，衛生紙使用過後就該丟棄，放不久的），你不是說開放萊豬，所以美國主子紛紛來台灣宣慰嗎？所以還不是用換的！」

(中時新聞網)