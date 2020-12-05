台鐵中斷 新北鐵道馬接力賽如期舉行！30輛公車輪流接駁

新北市鐵道馬拉松接力賽即將在明天（6日）登場，由於昨台鐵瑞芳至猴硐邊坡發生大片滑落，東部軌道交通中斷，不少跑友擔心賽程是否受到影響，對此新北市觀光局今強調，今早大會再度實地確認，賽道延線安全，而針對台鐵瑞芳至猴硐站間落石崩落，影響列車行駛，主辦單位已安排30部公車接駁，並提出相關措施，希望每位跑者仍能無痛的享受最歡樂的路跑賽。
相關措施如下：
1.七堵車站選手接駁：
（1）第一階段
時間5：10~5：40，先提供第1棒至第2棒選手於七堵車站上車。
抵達地點1 -＞ 第1棒選手-直達福隆遊客中心下車
抵達地點2 -＞ 第2棒選手-直達舊草嶺隧道下車
（2）第二階段
時間5：30~8： 00 ，提供第3棒至第7棒選手於七堵車站上車。
抵達地點1 -＞ 第5、7棒選手-雙溪明天宮門前 下車
抵達地點2 -＞ 第6棒選手-牡丹車站外慶雲宮 下車
抵達地點3 -＞ 第4棒選手-貢寮國小校門口 下車
抵達地點4 -＞ 第3棒選手-福隆遊客中心 下車
＊選手搭乘接駁公車，不驗證號碼布可直接上車，且不用收費，惟本接駁專車僅提供出賽選手。
2.各接力區會場接駁：
區間列車仍有雙向行駛猴硐-石城間，停靠站點請參考臺鐵局官方網站列車時刻查詢。
3.接力環領取：
大會將安排專人持續開放領取至07：20。
4.寄物服務：
各接力區會場衣保時間將配合延長15分鐘，提供跑友寄物服務。
5.提早返程運輸計畫：
(1)黃金福隆線856：約每30-45分鐘1班，從福隆遊客中心→瑞芳車站，再從瑞芳車站搭乘火車返回臺北，請欲提早返程的跑友多加利用。
(2)臺鐵局瑞芳-猴硐段公路接駁：自猴硐車站以中巴接駁至瑞芳車站，再從瑞芳車站搭乘火車返回臺北，請欲提早返程的跑友多加利用。
(3)猴硐車站亦有基隆客運配合臺鐵局加發公車班次，亦可多加利用。
(4)12：30-15：30提供選手接駁專車於雙溪明天宮前發車返回七堵。
6.臺鐵配合本賽事之加開列車：
區間快4014、4016及自強5266全線單向行駛至七堵，第一批選手接駁計畫發車時間自05：10延長至05：40，先行提供第1至第2棒選手上車。請跑友盡量搭乘區間快4014及自強5266，俾利順利搭乘第一批選手接駁專車抵達接力區會場。
有關台鐵車班相關資訊仍請以臺鐵局發布之資訊為準，旅跑新北粉絲團也將持續更新賽道最新資訊，一定以跑者安全為最優先考量。
※「旅跑新北」官方臉書粉專：https：／／www.facebook.com／runntpc／
※新北市觀光旅遊網：https：／／tour.ntpc.gov.tw／
※「新北旅客」臉書粉絲團：https：／／www.facebook.com／ntctour／
(中時 )
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。