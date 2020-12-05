台鐵中斷 新北鐵道馬接力賽如期舉行！30輛公車輪流接駁

新北市鐵道馬拉松接力賽即將在明天（6日）登場，由於昨台鐵瑞芳至猴硐邊坡發生大片滑落，東部軌道交通中斷，不少跑友擔心賽程是否受到影響，對此新北市觀光局今強調，今早大會再度實地確認，賽道延線安全，而針對台鐵瑞芳至猴硐站間落石崩落，影響列車行駛，主辦單位已安排30部公車接駁，並提出相關措施，希望每位跑者仍能無痛的享受最歡樂的路跑賽。

相關措施如下：

1.七堵車站選手接駁：

（1）第一階段

時間5：10~5：40，先提供第1棒至第2棒選手於七堵車站上車。

抵達地點1 -＞ 第1棒選手-直達福隆遊客中心下車

抵達地點2 -＞ 第2棒選手-直達舊草嶺隧道下車

（2）第二階段

時間5：30~8： 00 ，提供第3棒至第7棒選手於七堵車站上車。

抵達地點1 -＞ 第5、7棒選手-雙溪明天宮門前 下車

抵達地點2 -＞ 第6棒選手-牡丹車站外慶雲宮 下車

抵達地點3 -＞ 第4棒選手-貢寮國小校門口 下車

抵達地點4 -＞ 第3棒選手-福隆遊客中心 下車

＊選手搭乘接駁公車，不驗證號碼布可直接上車，且不用收費，惟本接駁專車僅提供出賽選手。

2.各接力區會場接駁：

區間列車仍有雙向行駛猴硐-石城間，停靠站點請參考臺鐵局官方網站列車時刻查詢。

3.接力環領取：

大會將安排專人持續開放領取至07：20。

4.寄物服務：

各接力區會場衣保時間將配合延長15分鐘，提供跑友寄物服務。

5.提早返程運輸計畫：

(1)黃金福隆線856：約每30-45分鐘1班，從福隆遊客中心→瑞芳車站，再從瑞芳車站搭乘火車返回臺北，請欲提早返程的跑友多加利用。

(2)臺鐵局瑞芳-猴硐段公路接駁：自猴硐車站以中巴接駁至瑞芳車站，再從瑞芳車站搭乘火車返回臺北，請欲提早返程的跑友多加利用。

(3)猴硐車站亦有基隆客運配合臺鐵局加發公車班次，亦可多加利用。

(4)12：30-15：30提供選手接駁專車於雙溪明天宮前發車返回七堵。

6.臺鐵配合本賽事之加開列車：

區間快4014、4016及自強5266全線單向行駛至七堵，第一批選手接駁計畫發車時間自05：10延長至05：40，先行提供第1至第2棒選手上車。請跑友盡量搭乘區間快4014及自強5266，俾利順利搭乘第一批選手接駁專車抵達接力區會場。

有關台鐵車班相關資訊仍請以臺鐵局發布之資訊為準，旅跑新北粉絲團也將持續更新賽道最新資訊，一定以跑者安全為最優先考量。

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