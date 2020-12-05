知名實況主「湯米Tommy」熱血開講賽況。（台中市府提供／盧金足台中傳真）

新生代主持人「黃以安」擔任主持。（台中市府提供／盧金足台中傳真）

「2020台中電競嘉年華」18日一連三天在僑光科技大學登場

，有校園盃《英雄聯盟》、熱門Switch競賽《Just Dance》及《健身環大冒險》及COSPLAY選拔大賽等活動，也安排知名實況主「樂樂」、「湯米Tommy」、「部分Section」、YOUTUBER「咪妃」、電競退役選手「西門夜說」等名人到場與民眾同樂。

運動局指出， 18日登場的校園盃《英雄聯盟》4強賽事，將由YOUTUBE訂閱數高達57萬人數的「咪妃」主持、知名實況主「湯米Tommy」與「部分Section」熱血開講賽況。

為因應防疫，僑光科大電競實訓中心不對外開放，將由實況主「樂樂」擔任記者訪問電競選手，民眾於比賽場外「觀賽區」大螢幕觀賞賽事。

19日舉行明星交流賽Switch競賽，分別有《Just Dance》遊戲及《健身環大冒險》，將由新生代主持人「黃以安」擔任主持，由知名實況主「小璐大人」講評賽況；民眾可於現場報名，與知名電競退役選手「西門夜說」及實況主「樂樂

」民眾一同對戰。

運動局指出，20日「COSPLAY選拔大賽」由小夢夢、羽杏、Hedy、司馬懿四位知名Coser擔任評審，評選現場人氣獎、最佳表演者獎及最還原COSER獎，歡迎喜愛COSPLAY的朋友報名參加，有機會獲得最高3萬6千元獎金。

(中時 )