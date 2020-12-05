大陸19歲男星焉栩嘉曾演出林心如、霍建華合作的《傾世皇妃》，去年他參加實境秀《創造營2019》，以R1SE成員身分出道，人帥又有才華的他，是未來明日之星。今(5日)上午卻被網友「小盒魚會喵喵叫嗎」爆料曾交往，批評焉栩嘉私下人品差、隔離期間私自外出，還感情不忠劈腿，為了證明兩人曾交往，「小盒魚」分享兩人熱吻照當證據。

焉栩嘉10年前以童星身分參與電視劇《大時代》，2015年參加養成節目《燃燒吧少年》，以X玖少年團成員登台，去年又以《創造營2019》結束後的限定組合R1SE成員身分活動，19歲的他現今仍在就讀北京電影學院，今卻被舊愛「小盒魚」爆料兩人今年初開始交往，過程中發現焉栩嘉私下人品糟糕，對工作人員和隊友說話不尊重，還在隔離期間用別人的出入證外出，缺乏防疫公德心觀念。

舊愛分享和焉栩嘉熱吻、約會照。（圖／翻攝自小盒魚會喵喵叫嗎微博）

「小盒魚」說：「更不用說（焉栩嘉）道德觀念的薄弱。他能一邊和前任維繫著關係，一邊和我在遊戲裡起情侶id，做師徒任務；在有女友的情況下，情人節的時候主動找我玩線上節日主題雙人劇本殺；在有女友的情況下，和我說想要談戀愛。」

焉栩嘉舊愛發文。（圖／翻攝自小盒魚會喵喵叫嗎微博）

網友發現「小盒魚會喵喵叫嗎」跟「花兒超級乖」互相關注。（圖／翻攝自Rabbit每日爆料微博）

「小盒魚」批評，焉栩嘉只是螢幕前看起來完美，事實上都是謊言跟欺騙堆出的假象，她不想再騙自己，決定公開一切，並強調：「不是p圖，真的愛過，大家理智。」有趣的是網友發現「小盒魚」和最近爆料黃俊捷奪她初夜的網友「花兒超級乖」互相關注，網友笑說：「婦仇者聯盟」、「好樣的，聯手錘垃圾男」、「姐妹們的聚會好嗨皮」。

(中時新聞網)