「2020臺灣循環經濟獎」日前名單揭曉，其中，瑞助營造以「從本業的優勢跨入再生能源領域」沼氣發電一案，榮獲「跨界傑出獎」，與其他17家企業共同為落實臺灣循環經濟的價值盡一份心力。

瑞助營造董事長張正岳表示，瑞助自2016年開始，與祥圃實業及逢甲大學綠能中心合作，透過營造統包技術，整合了產學及跨業別產業，針對2,000頭以下養豬場，打造出國內首座以「二階段高效厭氧發酵技術」處理養豬廢水的沼氣發電工程。

張正岳強調，以「二階段高效厭氧發酵技術」處理養豬廢水，不僅改善畜牧業汙水排放及碳排放所造成環境污染的問題，更將糞土變黃金，提升發電效率，讓畜牧業頭痛的環境汙染，轉成為可自行轉換產電的再生能源。

瑞助營造自2011年開始自主性發行CSR報告書開始，十年來不斷精進、追求走向綠色營造，結合供應鏈成立台灣綠色智慧科技協會、成立建材銀行，將廢木料回收再利用以減少碳排放，為打造會呼吸的建築而不留餘力。

瑞助營造近年來更將影響力擴及到四大再生能源領域，透過產學合作，開發出具有多方效益的沼氣發電技術，成為營造業跨界合作、實踐循環經濟的典範。

(工商 )