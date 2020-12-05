全台首座國際競圖福德祠、位於台中市西屯區水湳經貿園區內的「大河里福德祠」新建工程，在歷經6年多的努力後，今（5）日搶在中央公園開幕前夕開工動土！總造價8888萬元的大河里福德祠，由台日合作設計的造型特殊，預計2年後完工，將為台中再添一座國際級新景點！

台中市長盧秀燕致詞時表示，「台中人真偉大，有夢想，擁有一座與台中國家歌劇院同等級的土地公廟」，因為工程挑戰性高，將採積木方式興建，再創新紀錄。

盧秀燕表示，她很感動推動土地公國際競圖的大方廣人文美學協會理事長林慧芬說的一席話，「希望以前的人都出國看教堂，以後國內外遊客都能來台灣看土地公廟！」

因配合水湳經貿園區整體開發遷建，大河里福德祠新址基地因具備鄰近台中水湳經貿園區、中央公園的特殊性，促成主辦單位拉高競圖規格，廣發競圖資訊於國際網站，最後吸引了來自9個國家，307件的作品熱烈參與競圖。

盧秀燕進一步指出，最後由大阪市立大學在學生芥隆之介Akuta與黃志瑞建築師團隊合作的作品「Under a Roof」(垂降的大屋頂)勝出；現由建築師戴育澤接手，去年6月取得建照。

麗明營造繼打造台中國家歌劇院、成為全球第九大地標建築後，再取得具百年歷史的「大河里福德祠」工程。

麗明營造董事長吳春山表示，「這座士地公廟是麗明承造經費最小的工程，卻也是工程困難、須用積木方式打造的建築。」

大河里福德祠因總經費高達8000多萬元而遲未動工，延續宕6年多，今年再度公開招標，4月由麗明營造以8888萬元標得，扣除廟方自籌6000多萬，不足2000多萬的經費，麗明營造董事長吳春山承諾自募款項。

經眾人集思廣益後，決定以土地公廟主體建築，做為空氣流通與光線導引的120個窗口，塑造成傳統廟宇光明燈的概念，號召企業界、社會賢達認養，每個20萬元。

吳春山與麗明營造回饋社會、敬重護持的理念，拋磚引玉率先登記5座。在吳春山的奔走下，已有100多人允諾共襄盛舉，如龍寶建設、聯聚建設、寶輝建設、富旺開發等同業先進及諸多知名企業反應熱烈。

日籍建築師芥隆之介獲悉後覺得十分有意義，亦跨海認養光明燈，在眾志成城下，這座造型前衛新穎又兼具傳統意涵的福德祠，5日上午吉時正式開工。

全新的大河里福德祠，其設計構想為透過加大的屋頂連結天地，象徵將天上的神明帶到地面，充滿東亞文化中的包容精神，工程細部發展由戴育澤建築師團隊設計，因屋頂建築手法為國內少見，工程難度高。

承攬的麗明營造擁有成功打造台中國家歌劇院全球首創曲牆工程的經驗，專業團隊定再一次的挑戰，打造出完全不同風格的新型態宗教建築，帶動地方觀光，成為都市新亮點。

推動土地公國際競圖的大方廣人文美學協會理事長林慧芬表示，經過6年終於理想成真，「希望以前的人都出國看教堂，以後能來台灣看土地公廟！」

(工商 )