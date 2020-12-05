雖然川普政府已開始與拜登團隊展開交接，但美國總統川普一再不願承認敗選，堅持自己才是今年大選贏家，但也引起許多不願見他敗選的川粉們在社群媒體上瘋狂轉傳毫無根據的選舉陰謀論，其中傳聞美特種部隊攻入美中央情報局在德國藏有選舉舞弊的設施，甚至有美退役將領替其背書宣傳，不得不讓美軍官方出面予以否認。

根據《軍事時報》報導，上周末起開始傳出與美國軍事行動相關的大選陰謀論，其中矛頭再次指向了Dominion投票系統。先前的陰謀論曾稱Dominion將投給川普的票移給拜登的說法遭識破後，又傳出美國CIA在德國法蘭克福藏有機密的伺服器農場，其中藏著所謂的Dominion投票系統涉嫌舞弊證據，更傳出美特種部隊為了取得證據攻入該設施，在與CIA交火後造成人員陣亡。

報導稱，其實這項陰謀論說法早在11月中旬由共和黨籍的眾議員戈莫特（Louie Gohmert）在網路視訊會議上提出，雖然他事後承認「只是聽到傳聞」，但仍在陰謀論團體內造成轟動，不過Dominion公司澄清與主流媒體查證後，相關謠傳稍微降溫。

不過，1994年退休前曾任空軍助理副參謀長的退將麥金納尼（Thomas McInerney）接受陰謀論廣播節目主持人豪斯（Brannon Howse）轉訪時，卻再次將美特種部隊攻破德國法蘭克福Dominion投票系統的陰謀論故事重提，甚至稱川普律師團前成員鮑爾（Sidney Powell）獲得305軍事情報營（305th Military Intelligence Battalion）合作，取得CIA藏匿選舉舞弊的證據，且除了CIA沒站在我們這一邊之外，也沒見到美司法部與聯邦調查局的蹤影。

對此，美國陸軍特種作戰司令部（USASOC）發言人指出，所有的傳聞都是假的，除了今年8月加州發生直升機墜毀造成2名士兵死亡的事故之外，該司令部並未發生有人員發生重大傷亡；而特種部隊上一次有出現死亡事故已是2月8日的事情。

報導也指出，麥金納尼提到的305軍事情報營，其實自1990年起就做為美國陸軍訓練及準則司令部的新訓部隊所在地，也就是該部隊不可能執行任何軍事任務。

(中時新聞網)