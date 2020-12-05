情侶、夫妻難免為了生活瑣事而爭執，但要怎麼化解對方的怒氣，又是一門學問。日本一對夫妻吵架後，隔天上班打開便當發現只有白飯及醃製的小菜，白飯上頭更用海苔寫著「大便」，不過當他發現真相時，讓他直呼「我最愛老婆了」。

該名男子透露，與妻子吵架後，收到的便當只有白飯及醃漬物。（圖／翻攝自Dcard）

網友「盆栽Mk-Ⅱ 二桁会」2日於推特分享妻子做的便當照，表示夫妻前一晚吵架後，結果隔天便當裡只有滿滿的白飯、醃漬物，而白飯上方還有用海苔剪貼的字，上頭大大寫著「くそ（大便）」2字，意味著要他「吃屎」。

便當打開來後發現，裡面滿滿的肉，讓他相當驚喜。（圖／翻攝自Dcard）

妻子看似怒氣未消，他也無奈地拿起湯匙正要吃飯時，卻發現白飯下方舖了一層滿滿的肉，而便當在橫著放一看，原本的「大便」字樣，卻變成了一個微笑，讓他驚喜直呼「我最愛老婆了」。

貼文曝光後，隨即造成日本網友熱烈討論，不少人表示「老婆太有愛了」、「要你吃便當的心情也像洗三溫暖」、「氣歸氣，還是會在便當裡給你滿滿的愛」、「老婆真可愛」；而該貼文也被轉發至台灣《Dcard》論壇，網友也表示「好喜歡這種情侶間很87的日常」。

(中時新聞網)